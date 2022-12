El socialismo que se alegra por José Ramón Gómez Besteiro

La noticia del sobreseimiento provisional de una de las últimas investigaciones judiciales que afectaba al exsecretario general del PsdeG, José Ramón Gómez Besteiro, está siendo muy celebrada por amigos y compañeros de partido por lo que tiene de alivio personal para quien fue el primer presidente socialista de la Diputación de Lugo pero también porque despeja el camino para su hipotética vuelta al ruedo político, en la que muchos confían.

El teléfono de Besteiro no dejó de sonar desde que el miércoles a mediodía se conoció la noticia, pero muchos compañeros quisieron dejar constancia también de su alegría públicamente. La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, fue una de ellas. Quizás por haber vivido en carne propia lo que supone sufrir una investigación judicial que se alargó varios años para acabar archivada escribió en Twitter: "Alégrome moitísimo por el e pola súa familia, e por todo o socialismo galego. Moito dano se causou á súa honorabilidade e á súa carreira, e as persoas que o fixeron conscientemente deberían desculparse. Pero moito me temo que non será así".

En la red más usada por políticos y periodistas no faltó el comentario de su amigo y actual líder del PsdeG, Valentín González Formoso. "Logo de tanto tempo de espera e de escarnio, hoxe non podo máis que expresar a miña alegría, e diría tamén que a de todo o socialismo galego, de que finalmente se faga xustiza co compañeiro e amigo José Ramón", escribió. Formoso lleva un año al frente de los socialistas gallegos y en diversas ocasiones manifestó su disposición a encabezar la candidatura de su partido a la Xunta en 2024, pero en su entorno nadie duda de que daría un paso atrás si Besteiro quisiera retomar la carrera que vio truncada en 2016. De momento sigue sin confirmar si repetirá como alcaldable de As Pontes el próximo mayo, una decisión que no es baladí en este contexto.

En el ámbito gallego, otra de las reacciones fue la del número dos de Formoso, José Manuel Lage Tuñas, casado con una lucense e íntimo de Besteiro, con quien toma café y juega al tenis muchos domingos. El secretario de Organización de los socialistas gallegos no dejó de retuitear la noticia en distintos medios de comunicación y las reacciones de alegría a ellas.

Las muestras públicas de alegría fueron más numerosas en el ámbito lucense y en el círculo más próximo a Besteiro. El senador César Mogo escribió: "Primero vino el daño, ahora la justicia. Siempre un comportamiento impecable. Gracias JRGB!!!". "A mellor nova do día: por fin a verdade Jose Ramon Gomez Besteiro liberado das causas pendentes". "Tras seis anos non aparece debidamente xustificada" a "perpetración de delito ningún" nin presuntas adxucicacións ilícitas" "non permite constatar indicio algún racional de criminalidad", tuiteó la responsable local del PSOE, Ana González Abelleira, recogiendo citas textuales del auto.

Hubo felicitaciones también de algún miembro del equipo del delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones. "Nun día chego de emocións, non quero pechar os ollos antes de mandarlle unha aperta, tamén por aquí, a Besteiro. José Ramón, os que te coñecemeos sabiamos que só era cuestión de tempo. Demasiado tempo, por fin a verdade sae adiante. Alégrome por ti, por vós, por nós", escribió la jefa de prensa de Miñones en su cuenta personal. Y donde no parecen tener dudas de que Besteiro volverá a la primera línea es en las Xuventudes Socialistas de Galicia: "Por fin faise xustiza. Volve Besteiro!". Solo él lo sabe.