Archivada provisionalmente la operación Pulpo, la última causa que pesaba sobre Besteiro

El juzgado de Instrucción número 2 de Lugo ha decretado el sobreseimiento provisional de la operación Pulpo sobre supuestas adjudicaciones ilícitas realizadas en el ámbito del programa KM0 de la Diputación Provincial de Lugo, con cargo a fondos propios y fondos Feder, a empresas de transporte de la que es titular un directivo del Grupo Monbús. Uno de los investigados en la causa era José Ramón Gómez Besteiro, exsecretario general del PSdeG que en el momento en que ocurrieron los hechos que se investigan era presidente de la institución provincial.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada destaca en el auto que, por el momento, todavía no es firme la resolución del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo que delimita el objeto procesal de la causa, pues está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva un recurso de apelación contra la inclusión o exclusión de determinados hechos en el objeto del procedimiento.

Sin embargo, la formación del testimonio que motiva el procedimiento, según indica la jueza en el auto, "presenta graves deficiencias" que impiden su eventual continuación. En todo caso, la magistrada señala que, teniendo en cuenta la copia remitida al juzgado que justifica la formación de la causa, "lo que no aparece debidamente justificada es la perpetración de delito".

Así, incide en que "no permite constatar indicio alguno racional de criminalidad", al tiempo que subraya que "no consta en los informes policiales de análisis de la documental incautada (únicas diligencias practicadas, además de las declaraciones de testigos e investigados) ningún indicio relativo a los ingresos oficiales y declarados de los investigados, habiéndose realizado diversos análisis patrimoniales que no permiten inferir indicio ningún racional de criminalidad frente a los mismos".

"A pesar de la sucesiva reiteración, en diversas resoluciones judiciales a lo largo de la instrucción de la causa, de las supuestas adjudicaciones ilícitas y diversas irregularidades, lo cierto es que ningún indicio objetivo de criminalidad pudo constatarse", recalca la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Lugo.

Además, explica que, tal y como se señalaba en un auto emitido en junio de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, "tales sospechas no alcanzan la condición de indicios racionales de criminalidad, ningún indicio objetivo concurre del intento de beneficiar en la contratación al directivo de Monbus como partícipe en las empresas adjudicatarias, ni del fraccionamiento intencionado para eludir otras formas de contratación, ni de la intervención de los investigados en el procedimiento de adjudicación con tal finalidad o de que tales empresas se beneficiaran de ningún tipo de información privilegiada en la concurrencia con las demás".

La jueza incide en que los informes policiales de patrimonio y análisis de la prueba documental "no permiten inferir aquel juicio indiciario después de más de nueve años de instrucción, muchos de ellos bajo secreto sumarial".

Así, indica que, "a pesar del esfuerzo para intentar delimitar el objeto procesal" de la causa realizado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo –sin perjuicio del que pueda resolver la Audiencia Provincial–, "no existe un relato circunstanciado de hechos que permita a las defensas de los investigados tomar conocimiento cabal de los hechos que se les imputan".

De hecho, se hace referencia a "irregularidades e ilicitudes, puntos oscuros y/o sospechosos", pero los mismos "no son suficientes para configurar un juicio indiciario de responsabilidad criminal frente a los investigados ni para reputar mínimamente justificada la perpetración de delito alguno contra la Administración de Justicia".

Por todo ello, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa si bien contra esta decisión cabe presentar recurso.