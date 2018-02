Suspendidos más de 200 juicios en Lugo desde el inicio de la huelga...

Los juzgados de la capital lucense aplazaron más de 200 juicios desde que el pasado día 7 arrancó la huelga indefinida de funcionarios, según el balance realizado por los sindicatos. Tal y como explicó Jesús Sánchez, de la CIG, "os xulgados do Social e os do Penal non están celebrando vistas, salvo causas con preso ou de violencia de xénero, e o mesmo pasa na Audiencia. Soamente se celebra algún en Instancia. O seguimento da folga na novena xornada é do 84,03%, con 29 persoas traballando voluntariamente".

Jesús Sánchez instó a la Xunta a considerar sus demandas y ceder a sus pretensiones. "Se ante as cifras de seguimento da folga, Feijóo e Rueda seguen dicindo que non representamos á maioría dos traballadores, pensamos que están moi equivocados. Nós seguimos firmes e séguense aplazando xuizos, como o do alcalde de Barreiros. A ver si vendo nas súas propias carnes cal é a repercusión desta folga toman nota e negocian dunha vez por todas, presentando ofertas razoables e sensatas", dijo.

En cuanto a las otras ciudades, en Santiago el seguimiento se sitúa en un 88%; en Pontevedra en un 92%; en Vigo en un 93%; y en Ourense en un 89%.