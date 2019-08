Un sindicato alerta de que academias se aprovechan de opositores a Correos

El secretario provincial del Sindicato Libre de Correos y Telecomunicaciones, Jesús Pedreira, alerta de que varias academias -alguna afincada en Lugo- se están aprovechando de opositores a Correos al omitir información clave como la importancia de los méritos puntuables -indispensables para lograr una de las 4.055 plazas ofertadas- y al denominar 'oposición' a lo que realmente es una convocatoria de consolidación de empleo en la que solo tienen opciones reales quienes han trabajado en la empresa y acumulado los puntos suficientes a través de los mencionados méritos.

"Me han llegado tres casos concretos de personas que estaban a punto de desembolsar una importante cantidad de dinero por acceder a una preparación en la que carecen de cualquier opción de lograr plaza", asegura Pedreira.

El sindicalista comprobó por sí mismo uno de estos tres casos al contactar directamente con una academia de Barcelona que prepara a sus alumnos a través de cursos online.

"La responsable me aseguraba que se trata de una oposición libre en la que no existen méritos "a priori". ¿Cómo que a priori? Claro que hay méritos, y se pueden consultar en las propias bases de la convocatoria de consolidación de empleo", señala Jesús Pedreira.

Además de este caso, Pedreira apunta el de otros dos lucenses -uno de ellos llegó a desembolsar 1.800 euros por la preparación de las tres próximas convocatorias- que acudieron la pasada semana al sindicato solicitando información sobre la convocatoria de consolidación. "Se llevaron una sorpresa al comprobar que sin los cursos puntuables no tendrían nada que hacer. Alguien les habló de la situación y vinieron a informarse, pero entiendo que no han hablado con sus compañeros, porque por aquí no ha venido nadie más a preguntar", confirma.

Pedreira considera que estas academias cometen "un fraude". "No les interesa ofrecer la información completa porque no tienen manera de dar esos cursos de méritos", explica el secretario provincial del Sindicato Libre, que reconoce que se dan esta situaciones porque muchos de los opositores se fían de la información que les dan y no se molestan en leerse la letra pequeña de las convocatorias oficiales.

"Los únicos que podemos dar esos cursos puntuables", explica, "somos los sindicatos a los que nos homologan plataformas para que podamos ofrecerlos a nuestros afiliados y la propia empresa de Correos. Si alguna academia quiere ofrecerlos, tiene que acudir sí o sí a los sindicatos. En Lugo varias academias lo han hecho, pero una en concreto no ha contactado con ningún sindicato y prepara a los opositores sin informarles de sus nulas opciones". Pedreira avisa de que el plazo de los cursos puntuables finalizó precisamente hace dos días, por lo que si un opositor no los ha cursado, carece de toda opción en la convocatoria de consolidación que se realizará a comienzos del próximo año.

"Es fraudulento. A ver qué dicen los servicios jurídicos del sindicato en Madrid, porque creo que es algo demandable. Una oposición es algo muy diferente".

"Me pidieron pagar 400 euros en 48 horas"

El lucense que contactó con la academia de Barcelona que ofrece cursos online para la preparación de la consolidación de empleo convocada por Correos asegura que sospechó en cuanto la responsable del centro le exigió pagar 400 euros en menos de 48 horas. "Entré en un enlace que me facilitó un amigo mío y dejé mis datos. Me llamaron al día siguiente y me contaron un poco la situación y me dijeron que tenía que pagar 400 euros en menos de dos días. Me sonó muy raro".



Clara desinformación

El afectado confirma que no le explicaron a qué plazas podía optar ni le comentaron la existencia de los méritos puntuables. "No me explicaron nada. Por la noche le di varias vueltas, porque me dijeron que su academia era la única habilitada por Correos para preparar esta nueva convocatoria, algo que, de nuevo, me sonó muy extraño".



Oficina de Correos

Tras sospechar de un posible fraude, este lucense acudió a la oficina de Correos solicitando mejor información. "Allí fue donde Jesús Pedreira me explicó que sí, que me podía presentar, pero que sin méritos puntuables carecía de toda opción. Rápidamente se me quitó la idea de la cabeza". "Yo creo que envían enlaces a lo loco y la gente que va cayendo, va cayendo. Si me lo llegan a explicar bien en la academia desde un primer momento, les hubiese dicho que no me interesaba".