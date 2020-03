Es una lástima comenzar este mensaje con un lugar común, pero es de justicia hacerlo: no son todos los que están. Tampoco cabrían en estas páginas, que recogen apenas una representación de los profesionales de la sanidad pública que trabajan en la provincia de Lugo, de quienes cuidan de nosotros, los lucenses. Aparecen en representación de cientos de ellos que se encargan de ayudarnos a resolver nuestros problemas de salud a lo largo de los años y que, en esta crisis, están demostrando de qué pasta están hechos y la abrumadora maquinaria que es un servicio público eficaz.

Hay muchos trabajos de equipo, en los que las cosas no salen bien si una pieza del engranaje falla. En pocos es tan evidente como en la sanidad pública y en escasos momentos queda tan a la vista como en una pandemia, donde no hay labor pequeña. Para salir de esta —y casi dan ganas de poner esta en mayúscula— todos aportan. Además de sacar a flote hasta qué punto el ejercicio de la Medicina o la Enfermería exige vocación de servicio y un férreo sentido del compromiso, esta crisis ha servido para poner el foco en trabajos más desconocidos que son absolutamente clave para el buen funcionamiento de un hospital o un centro de salud.

Qué haríamos sin los trabajadores de la limpieza, sin el personal de cocina, sin celadores o auxiliares administrativos. Somos afortunados por no tener que preguntárnoslo, igual que tampoco tenemos que preguntarnos cómo hacer sin un sistema que nos ayude cuando enfermamos.

Aplaudimos cada día por todos ellos y seguiremos haciéndolo. No son héroes y pedirle a personas que están trabajando en primera línea comportarse como si lo fueran, además de cumplir con una labor imprescindible, es pedir demasiado.

Trabajar estos días implica necesariamente asumir el temor de contagiarse, que, para los sanitarios es una triple carga: la de la posibilidad de contagiar a sus compañeros, otros sanitarios que tendrán que dejar de trabajar en un momento en el que se les necesita tanto; la de la posibilidad de contagiar a sus pacientes, exactamente la situación contraria a la que buscan y la de la posibilidad de contagiar a sus familias, que tendrán más posibilidades de que les ocurra solo porque uno de sus miembros trabaja en un hospital o en un centro de salud.

Lo que hacen no suele ser fácil pero ahora lo es menos. Lo sabemos. Lo vemos. Lo apreciamos.

Estas páginas de este número de este periódico son solo un pequeño homenaje a todos los que ahora mismo, y mañana, y pasado, y también cuando todo esto pase, cuidáis de nosotros, los lucenses. Cuidaos también vosotros.

Gracias, de todo corazón.

URGENCIAS ►"No os rindáis"

El servicio que es la ‘puerta’ de entrada de pacientes de Covid-19 al hospital es uno de los que está considerados como diana. Lleva ya semanas funcionando con nuevos protocolos para separar pacientes y, desde esta semana, con más espacio. Sus profesionales están, como siempre, al pie del cañón.

PAC ► Las urgencias más próximas

Como a todo el personal de Atención Primaria, a los trabajadores de los Puntos de Atención Continuada, las urgencias más cercanas, les toca la primera línea de la atención al Covid-19. La mayoría de pacientes no graves serán tratados por su centro de salud y su PAC.

DOMUSVI ► Las residencias se aíslan para protegerse

Personal de Enfermería de la residencia de la tercera edad Domusvi de Outeiro de Re y varios residentes muestran carteles con el lema ‘Juntos podemos’. Las trabajadoras también reivindican el cumplimiento estricto del aislamiento de estos centros como la medida preventiva más eficaz.

QUIRÓFANOS ► La vida que sigue

El personal de quirófanos sigue trabajando, asumiendo todas esas intervenciones que no pueden esperar. Con los ojos puestos en la propagación del Covid-19 no se debe olvidar que el mundo no se para, se sigue enfermando por otras cosas y precisando cirugías urgentes.

ENFERMERÍA ►El contacto cercano

Enfermeras y técnicos auxiliares de Enfermería son, a menudo, el personal con mayor contacto con el paciente y, por tanto, el de más riesgo. Personal de la planta de Neurología y Neurocirugía del Hula dice: "La vida nos pone a prueba, pero esta la ganaremos".