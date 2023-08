El 'simpa', una vieja práctica que persiste y afecta a toda la hostelería de Lugo

En un restaurante situado en la Praza da Constitución, junto a la estación de autobuses, el pasado martes una cliente, de un grupo de ocho personas, se negó a abonar la cuenta que ascendía a casi 90 euros, alegando que les habían servido muy mal y que, por ello, también habían cubierto una hoja de reclamaciones.

Más tarde, cambió de versión y aseguró que fue porque no le funcionaba la tarjeta en el móvil y que pasaría más tarde a pagar.

Ese mismo día, los agentes de la Policía Local acudieron a un local de la Avenida da Coruña, esta vez porque dos clientes se fueron sin pagar, sin que pudieran ser localizados posteriormente.

Los hosteleros coinciden en que estos casos ocurren puntualmente, no todos los días ni todas las semanas. A pesar de no ser la tónica general, advierten que esta problemática se ha generalizado a todos los tipos de establecimientos, tanto cafeterías, como pubs o restaurantes, y el perfil del consumidor que decide irse sin pagar no está demasiado definido.

El propietario de la Cook, Suso Díaz, nota un incremento desde hace unos años, pero desconoce los motivos. "Quizás se deba a la pérdida de poder adquisitivo de la población y a la subida de los precios, pero también a la falta de principios", asegura.

Díaz indica que el tipo de cliente infractor es variable. "A veces es quien menos te lo esperas, lo que tenemos claro es que son personas cutres y jetas", dice, recalcando que no es un tema que atañe solo a los jóvenes, siendo muchas veces estos "los que más se preocupan por pagar".

Además, asegura que entre los distintos locales tratan de avisarse mutuamente en caso de que se repitan los casos. "Si vemos que sucede cada poco tiempo, tanto en lo referido a clientes que se van sin pagar como los que lo hacen con billetes falsos, intentamos que todos estemos al tanto".

Por su parte, el gerente del 101 Vinos, Ibán Figueroa, no advierte un aumento en los últimos tiempos de un problema que permanece, pero de forma "puntual".

Desde su punto de vista, el perfil se sitúa en personas de entre 25 y 30 años. "Nosotros hemos puesto un par de denuncias, pero como el importe no llega a 400 euros no conseguimos nada", expone.

La elevada afluencia de visitantes en estas fechas supone un incremento de consumidores, sobre todo a ciertas horas del día, lo que dificulta el trabajo de los camareros para atender las mesas y llevar las cuentas. A pesar de ello, para Figueroa "el turista no es un problema en este sentido", puesto que suelen ser atentos y pagar.

Otro de los que no perciben un aumento es Elías Vázquez, propietario del pub Chuché y la taberna Vitato. Sin embargo, sí que considera que se ha generalizado, tanto el perfil de consumidor como el tipo de establecimiento.

En su experiencia al frente de varios negocios, Vázquez señala que la mayoría de casos "se dan con gente que viene por primera y última vez". Normalmente se trata de consumiciones y el importe es pequeño, pero también se dan situaciones en las que algunos comensales se marchan sin pagar. "Al final, los camareros son los más fastidiados; es como reírse de su trabajo", apunta.