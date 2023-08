"As silvas usábanse para cestos xa no Paleolítico"

Hai cousas que conflúen e Lola Tourón pode ser un exemplo. Ela é cesteira pero tamén ceramista e experta en herbas mediciñais. Parecen cousas moi distintas pero todas elas teñen un eixo en común: a terra.

Pódese dicir que vostede é cesteira por natureza ou porque a vida a levou por este camiño?

Porque me levou a vida. A cestería apréndese porque baséase en técnicas. Fun autodidacta, pero tiven que aprender. Vivina sempre con paixón —hai vinte anos da miña primeira exposición baixo a marca Cestería Viva— pero é un oficio do que é difícil vivir.

Emprega distintos materiais para facer cestos, tanto fibras vexetais como cables, teas ou papeis. Todo vale para facer un cesto?

Si. O 95 por cento dos materiais que emprego son silvestres pero tamén fago cesteiría de reciclaxe. Con calquera cousa flexible, se pode facer un cesto. Eu cheguei a usar máis de 200 materiais silvestres. Entre eles, ramallos de chopos e salgueiros, palla de lavanda ou cortiza de silvas, un material que xa se empregaba para facer cestos no Paleolítico.

De tanto buscar materiais naturais para os cestos, acabaría facéndose unha experta tamén en herbas mediciñais...

Bueno, tiven unha tía que usaba distintas plantas mediciñais para tratar persoas e animais e tamén botaba o responso.

Vostede tamén é?

Non, eu úsoas só para autoconsumo. Cultivo varias herbas no horto para telas sempre e que non teñan restos químicos. Boto milenrama, hipérico, equinácea...

Fixo tamén algo de cerámica. Todas as artes conflúen?

Todo é o mesmo porque todo está vencellado coa terra. Tamén me interesan a arqueoloxía e mesmo a arqueobotánica.

Fundou a asociación As Espigadoras a través da cal fan cursos de artesanía. Como xurdiu a idea?

A idea é conservar as tradicións. Farían falta escolas de FP onde se ensinen cestería ou fiado de la e a artesanía corre o risco de desaparecer. Nós damos cursos e neles podes aprender unha técnica pero reclamamos escolas porque é moito o que hai que aprender e nin a xente pode pagar toda a formación nin nós temos tantos niveis de ensino. Moitas veces confúndense os oficios coas manualidades. Estas son un entretemento e os materiais son mercados. Na artesanía, fai falta tempo para procesar os materiais.

Seguen a dar formación con xiríns, a moeda do Banco do Tempo?

Si, tanto eu como os formadores estamos no Banco.

A artesanía pode ser un revulsivo económico para a muller rural?

De feito, foino. O único cargamento español que iba no Titanic era de puntillas de Camariñas! Pero o malo é que hoxe moitos dos obxectos de artesanía non son necesarios e non son vendibles. E tampouco tes opcións de probar laboralmente porque darse de alta como autónoma custa máis que o que se fai. As institucións deberían apoiar a artesanía porque mantén tamén a nosa cultura!

Algún proxecto en marcha que nos quedase no tinteiro?

Agora ando a buscar un local para facer unha mostra permanente con 300 pezas de cestería tradicional que recollín, das que 80 son galegas e foron feitas con técnicas desaparecidas catalogadas polo Museo do Castro de Viladonga.