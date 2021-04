El viaducto de A Chanca, siglo y medio abriendo caminos

El viaducto de A Chanca comenzó a construirse hace 150 años, concretamente el 20 de diciembre de 1871. Está considerado como una muestra notable de la ingeniería de la época en la línea ferroviaria del Noroeste. Su edificación, que tuvo un coste de dos millones y medio de reales, supuso que se acortase la llegada al municipio en tren en más de ocho kilómetros.

Con el objetivo de conmemorar el inicio de esa obra pública clave para Lugo, el Ayuntamiento prepara distintas iniciativas, entre las que se encuentra la propuesta a la Fundación Once de que emitiese un cupón con la imagen del viaducto. Esta ya ha aceptado y la infraestructura ferroviaria será incluida en el cupón del día 7 de diciembre.

El viaducto de A Chanca está considerado como una muestra notable de la ingeniería, de la época en la línea del Noroeste

El Ayuntamiento informa de que esa no será la única acción que se llevará a cabo con motivo de esta efemérides, sino que habrá otras más y se espera para alguna contar con la presencia de la presidenta de Adif, la lucense Isabel Pardo de Vera. "Coas celebracións, que parten dunha proposta veciñal, o Concello de Lugo quere atender tamén a demanda cidadá existente para reivindicar e enxalzar unha parte tan valiosa coma esta do noso patrimonio local", aseguró Lara Méndez.

También destacó la importancia que tuvo este viaducto para la ciudad. "É ben sabido que a chegada do tren favoreceu unha transformación para o concello de Lugo, tanto a nivel urbanístico como social e económico. Xa que non só supuxo un gran avance no transporte de viaxeiros senón tamén no de mercadorías", dijo.

Numerosos vecinos del barrio trabajaron en esta obra pública carretando cestos de arena a cambio de unos pocos reales

En esta obra trabajaron vecinos del barrio de A Chanca carretando cestos de arena a cambio de unos pocos reales y ayudando de esta manera a levantar una construcción sin la que no se entendería la historia del Lugo reciente. La construcción se prolongó hasta 1874, pero no fue hasta agosto de 1879 cuando el primer convoy atravesó sus vías. En 1880 se prolongó la línea hasta A Pobra de San Xiao y Sarria.

El autor del proyecto fue Antonio de Mesa Arroquia y el ingeniero de la obra, Ángel García del Hoyo, integrante del cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, que ocupó durante varios años la jefatura de Obras Públicas de la provincia de Lugo.