Siempre hay una oportunidad

Verónica Jiménez comenzó en su nuevo puesto de trabajo el pasado lunes. Es la nueva dependienta de Women'secret, en el centro comercial As Termas. Tiene 24 años y, hasta hace unos meses, debido a la falta de estudios, sus perspectivas laborales eran pocas. "Después de hacer algunos cursos, empecé a trabajar en limpieza, pero yo tenía ganas de trabajar en un sitio en el que estuviese a gusto".

Decidida a cambiar el rumbo de su vida laboral, acudió a la Fundación Secretariado Gitano, donde le dieron una alternativa. En el curso "Formatéate con garantías", orientado a menores de 30 en riesgo de exclusión y sin estudios, aprendió todo lo necesario para trabajar en el sector textil: habilidades comunicativas y motivacionales, formación específica teórica sobre el comercio textil y unas prácticas en una empresa del sector. Después de dos meses de clase y uno de prácticas, la tienda en la que se formó ha decidido incluirla en su plantilla.

Jiménez está encantada con el recibimiento que le ha brindado la empresa y con su nuevo trabajo: "Me han dado mucha confianza, desde el minuto uno", señala, y añade que iniciativas como el curso del Secretariado Gitano son "muy necesarias, no solo para los jóvenes sin estudios, sino también para las personas de nuestra raza. Así nos damos a conocer con las empresas, para que vean que no somos como nos pintan".

En Women'secret también están encantados con ella. "Verónica se adaptó muy rápido, y tiene muchas capacidades para este puesto. Está muy implicada y tiene muchas ganas, que es lo más importante. Es por eso que la contratamos después de terminar las prácticas", afirma Yolanda Vilas, la encargada de la tienda. En las dos tiendas que la marca tiene en Lugo, Verónica es la primera empleada de raza gitana.

AYUDA LABORAL: FORMACIÓN CONTRA EL RIESGO DE EXCLUSIÓN

El Secretariado Gitano tiene un programa de empleo que, a lo largo del año, llevan a cabo diferentes iniciativas para los usuarios de su fundación que estén implicados en la búsqueda activa de trabajo. Un ejemplo que ha resultado un éxito ha sido el curso ‘Formatéate con garantías’, orientado al sector textil. «Deseñamos as accións formativas en distintos sectores segundo a situación do mercado laboral no momento», señala Belén López, la coordinadora de la Fundación en Lugo.

MULTICULTURALIDAD. Aunque la mayor parte de estudiantes de sus cursos son personas de etnia gitana, lo cierto es que no son los únicos. López, asegura que «calquera persoa que estea no paro, que non teña posibilidades de atopar emprego e que cumpla os requisitos necesarios» puede beneficiarse de estos cursos. Aunque, eso sí, en este tipo de iniciativas sobre empleo, al menos el 70% de los alumnos son gitanos, «porque se non perdemos a nosa razón de ser ».