A Sés se le ve cómoda en el San Froilán. "Non me ghusta a min nada Lugo!", aseguraba la cantautora coruñesa, con sus inseparables retranca y gheada. Solo le falta salir al escenario en pijama y zapatillas para sentirse como en casa en las patronales de la capital lucense. Hasta el merchandising funcionó. Con el de este viernes ya ha ofrecido cuatro conciertos en estas fiestas.

Si otra cosa también dejó clara María Xosé Silvar, como reza su DNI, es su fidelidad a la música tradicional de su tierra. Se declara como una cantareira y así lo musicó anoche en Horta do Seminario con su tema Como eu canto. "A mín ghústame toda a música, pero a que máis me ghusta é a nosa", reconocía a los cientos de espectadores que no se quisieron perder el concierto.

