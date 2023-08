Un servicio útil a cambio de poco

Un hábito para muchas personas, un recurso ocasional para otras, lo cierto es que cada vez es más frecuente comprar a través de la red –un 37,12% de los gallegos lo ha hecho en los últimos tres meses según el Instituto Galego de Estatística (IGE)– y establecer el punto de recogida en una tienda cercana que funcione como tal.

Los compradores eligen esta opción porque les resulta más cómoda, ya que no les obliga a estar pendientes en su domicilio de que llegue el paquete, y también más asequible, puesto que en algunas plataformas les permite ahorrar en gastos de envío al elegir esta opción. Pero, ¿cuál es el punto de vista de los negocios que se unen a estas redes de mensajería?

En el municipio de Lugo, hay 19 establecimientos adheridos a InPost, una de las plataformas especializadas en envíos a no domicilio para comercio electrónico. Dos de estos "puntos pack" se sitúan en el centro: la tienda de ropa infantil Carmen Beis, en la Praza da Soidade, y la de bolsos, complementos y artículos de viaje Suma y Sigue, en las galerías Villamor de la Praza de Santo Domingo.

En la primera, según cuenta su empleada Patricia Lourés, suelen recoger paquetes de Shein, Vinted, Zara o Pull and Bear, entre otras firmas. "A cambio, nosotros recibimos unos céntimos por cada paquete", dice.

En esto también se nota el cierre de Zara: "Llegan muchos envíos de esa firma porque a la gente no le apetece ir hasta As Termas o simplemente no puede". Lourés asegura que es un servicio "útil" y que llega a bastante gente. Pero no creen que ganen nuevos clientes por dar ese servicio.

En Suma y Sigue las sensaciones son similares. Su gerente, Clara Rodríguez, explica que tiene ventajas e inconvenientes. Por un lado, "se ofrece un muy buen servicio a la gente", que acude a la tienda regularmente en busca de sus pedidos. Sin embargo, por otro, indica que a cambio "casi no recibes compensación económica", lo que provoca que realmente "no merezca mucho la pena". La cantidad que perciben por cada paquete enviado es 30 céntimos, mientras que por cada recogida ganan 15 céntimos.

Otro de los puntos negativos es que, al adherirse a este servicio, la tienda pasa a estar sujeta a un horario "casi continuo". "Si fuera por ellos tendríamos que abrir incluso en festivos", explica Rodríguez, quien asegura no estar muy contenta con el trato que reciben de la compañía de envíos, por ser "demasiado estricto".

"Tenemos que avisar si cerramos un día puntual y, si el repartidor ve el negocio cerrado, tiene la obligación de sacarle una foto y comunicarlo a la compañía. Después, nos llama su supervisora y no siempre con buenas formas", relata Clara Rodríguez.

Esta tienda lleva menos de un año con este servicio y, en caso de que el comercio quiera renunciar a él, InPost le puede penalizar, puesto que la permanencia establecida en el contrato es anual.

Sobre la captación de nuevos clientes y el aumento de la visibilidad, dos de los reclamos que utilizan las promotoras para atraer a los establecimientos, Clara no se muestra muy convencida sobre su efecto e indica que, si bien es cierto que hay clientes "que vienen por un paquete y descubren la tienda", la proporción sobre el total es realmente pequeña.

"Al principio, pensábamos otra cosa. Te da pena dejar de dar este servicio porque la gente es agradable y les haces un favor, pero ya otros establecimientos dejaron de prestar este servicio porque no les acababa de compensar", cuenta.

"A veces, me dicen, ¿y si protestas? ¿Pero a quién? Son grandes compañías y nosotros un comercio local. Te dirán que tienen a más a quien pedírselo", comenta Clara.

la otra cara. Otros establecimientos de la ciudad se muestran conformes con el servicio que ofrecen a cambio de nuevos clientes potenciales. No obstante, el poco dinero que reciben sigue marcando las conversaciones al respecto.

Un ejemplo es la histórica Librería Balmes, que dispone del servicio de recogida de paquetes con la empresa DHL. Para José Rábade, uno de sus propietarios, la experiencia es buena, aunque no les aporta "mucho". Tras una reciente subida, reciben 50 céntimos por paquete. "A nosotros nos viene bien porque siempre hay actividad y acude gente continuamente. No me supone gran trabajo a mayores".

La tienda de alimentación Sabores de Galicia, en la Rúa Tino Grandío, pertenece a la red de puntos de entrega de Celéritas, una de las que cuenta con más comercios adheridos. Solo reciben unos 40 céntimos por entrega, pero se quedan con lo "útil" de un servicio que le dan a los vecinos. "Todo suma e, de vez en cando, o que vén a por un paquete acaba levando algo da tenda", aseguran.

Shein o Vinted, entre las marcas

Algunas de las marcas que envían a través de InPost son la aplicación de artículos de segunda mano Vinted, la popular firma china Shein u otras más clásicas, del grupo Inditex, como Zara, Pull&Bear, Bershka o Stradivarius.



El gigante Amazon es el origen de la mayoría de paquetes de UPS y Celéritas, que también envían productos de Zalando, tienda online especializada en moda. De 15 a 50 céntimos La cantidad que reciben los comercios por cada paquete enviado o recogido varía en función de la compañía, pero no supera los 50 céntimos.