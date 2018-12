El servicio será mas caro, pero no se trasladará al recibo

El servicio de recogida de basura y limpieza es el más caro del Ayuntamiento (las facturas de Urbaser y de Sogama suman unos diez millones de euros) y tiene un déficit importante (los ingresos por tasas rondan los 6,6 millones). El estudio de costes del nuevo contrato todavía no está listo, pero con toda probabilidad el servicio se encarecerá debido a los cambios y las mejoras que se prevén introducir, a que la ciudad ha crecido e incluso al incremento salarial que acaba de lograr la plantilla de Urbaser, que será subrogada si no sigue esta empresa. Sin embargo, no está prevista una subida del recibo a los ciudadanos.

El concejal de medio ambiente recuerda que el actual pliego de condiciones es antiguo y se necesita renovar maquinaria y contenedores y aumentar el personal. Urbaser dispone actualmente de unos 40 vehículos y unos 130 operarios. "Se queremos unha cidade limpa hai que pagalo", afirma Piñeiro, quien precisa que en algunos conceptos habrá ahorros. Si se composta se enviarán menos residuos a Cerceda y se pagará menos a Sogama y el compostaje es, en principio, más barato.

La tasa por recogida de basura es lineal por vivienda y está fijada, desde hace cinco años, en 21,63 euros por domicilio al trimestre. Los negocios y las industrias pagan por superficie y actividad.

Los vecinos de la zona rural no pagan, porque la basura se cobra en el recibo del agua y en la mayor parte de los núcleos no hay abastecimiento. El gobierno local tampoco prevé cambios en este aspecto, menos todavía cuando se prevé que sean los vecinos quienes gestionen la parte orgánica.

A medio plazo, lo deseable, apunta Piñeiro, sería cobrar a los ciudadanos por generación, es decir, en función de la cantidad de basura que producen y del nivel de reciclaje, pero esa opción de momento parece lejana.

REBAJA. A lo que sí está dispuesto el gobierno local es a beneficiarse del descuento del 10% en el canon de Sogama que anunció la Xunta. Este está condicionado a que los municipios reduzcan residuos y reciclen más y a que repercutan ese descuento en el recibo de la basura. Actualmente Sogama cobra 69 euros por tonelada tratada y el descuento podría aplicarse ya el próximo año, aunque de momento tampoco hay nada avanzado en este sentido.