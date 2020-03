El servicio 010 recibe un aluvión de llamadas tras el confinamiento

El servicio de información municipal del 010 está recibiendo un aluvión de llamadas tras el decreto del estado de alarma. Muchos lucenses optan por llamar a este número para aclarar varias dudas sobre esta nueva situación, que consultan a Noelia Rodríguez López, la coordinadora del servicio, y al resto de sus compañeras.

Un servicio que se vio reforzado en los últimos días con tres personas más por la empresa que se ocupa de este servicio, Abante BPO, para poder atender todas las llamadas telefónicas que reciben.

“Estes días recibimos moitas máis chamadas facendo todo tipo de consultas, non só as relacionadas co Concello, que o que é habitual. O que tratamos, sobre todo, é de tranquilizar á poboación”, dice Noelia Rodríguez que, como sus compañeras, está atendiendo todas estas consultas por teletrabajo desde su domicilio.

Algunas de estas consultas recibidas en el 010 versan sobre cuestiones tan variopintas como, por ejemplo, saber si el agua del grifo es potable o no, cuándo terminan ciertos plazos administrativos tras el estado de alarma o dudas acerca de la situación laboral de gente que se puede ver ahora abocada al paro y que sufrían ciertas irregularidades laborales.

“É incrible, estannos preguntando de todo. En certa maneira, actuamos tamén como un servizo de emerxencia. De feito, tamén tivemos algunha chamada de xente solicitándonos axuda, que finalmente acabamos remitindo aos servizos sociais do Concello”, dice Noelia Rodríguez.

Otras de las llamadas que se reciben en el 010 son de personas que se ofrecen como voluntarios para ayudar a los demás en esta nueva situación.

También son habituales las consultas sobre mensajes que están circulando por redes sociales como Whatsapp y que, en una gran medida, se trata de bulos.