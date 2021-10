EL JEFE de Oncología del Hula, Sergio Vázquez, que es miembro del comité clínico de expertos que evalúan la situación sanitaria de Galicia, se muestra satisfecho con el porcentaje de vacunación alcanzado en España y, en particular, en la comunidad gallega, lo que le permite mirar al futuro con optimismo y no plantearse la opción de pedir el certificado covid para poder acudir al trabajo, como pasa en otros países.

¿Se llegará en Galicia a pedir el certificado covid para poder acudir al puesto de trabajo, como sucede en Italia o Francia?

No, porque en Galicia y España el porcentaje de gente vacunada es enorme, casi el 90%. No tiene nada que ver. La población española ha sido muy responsable. No tiene nada que ver el porcentaje de gente vacunada en España, y en concreto en Galicia, con el de Italia, Francia o Estados Unidos. La población se ha ido a vacunar en masa. Tal vez no tanto en el sector de población de 30 o 40 años, pero aun así ha sido muy alto.

Entonces lo que se busca en Italia es animar a la gente a que se vacune y el país alcance un porcentaje más alto, ¿no?

Animarla, no, obligarla. Más que animar, obligar. Aquí el certificado ha sido necesario para el ocio nocturno, o para viajar a determinados países, por ejemplo. Pero tal vez sí debería ser obligatorio para determinados trabajos, como a nivel sanitario o de emergencias sociosanitarias, y probablemente en colegios… pero bueno, es un dilema ético y que habría que discutir. En España hemos dado un ejemplo.

¿Se ha llegado a valorar la opción de implantar esa medida alguna vez?

En absoluto, se ha comentado, pero nunca se ha llegado a valorar porque en realidad nunca ha sido necesaria.

¿Por qué sí se requiere en el ocio nocturno? ¿Porque es una actividad en la que el porcentaje de vacunados no es el más alto?

En su momento se planteó pedirlo en lugares con alta incidencia de coronavirus y ahora lo que se ha planteado es que puedes tener más aforo si cumples una serie de requisitos, entre los cuales está pedir el carnet covid, pero esto no tiene nada que ver con el hecho de que sea necesario para poder trabajar.

¿Cómo está la situación en Lugo después de las fiestas de San Froilán?

Está bien, aún es pronto, pero con el porcentaje de población vacunada que tenemos yo no creo que haya una nueva ola, no creo. La situación de transmisión es mínima y las incidencias son bajísimas. No sabemos lo que va a pasar, pero en todo caso es de esperar que nada importante. En Galicia el 93% de la población mayor de 12 años está vacunada.