Sergio Vázquez, deportista y embajador de Ombreiro

EN ESTOS últimos meses de tantas calamidades, España perdió, además, tres deportistas lucenses de primer orden —Mariano Castiñeira, Palelas y ahora Sergio Vázquez—, al que quiero dedicar unas sencillas palabras en su memoria por una brillante trayectoria deportiva, profesional y personal.

Nacido en San Martiño de Ombreiro el 20 de julio de 1936, era un auténtico apasionado de su parroquia porque lo primero era su Ombreiro natal, a pesar que siendo niño se desplazó con sus padres a residir en A Coruña. Recordaba con especial cariño la banda de música de su tierra —a Lira de Ombreiro— creada en 1940 que dirigía el flautista de la banda municipal de Lugo apodado Malacriatura.

No conocí ni conoceré a nadie que tuviera un sentimiento tan profundo de ser de Ombreiro como el de Sergio. En una corta conversación con el rey Juan Carlos, ya de entrada y sin más miramientos, le dijo: "Majestad, soy de Ombreiro ". "¡Conque de Ombreiro!", le respondió el Rey; me tocó a mí, viendo la expresión de asombro de don Juan Carlos, vincular Ombreiro con Lugo.

Sergio Vázquez Gómez, el de Ombreiro, fue presidente de la Federación Gallega de Atletismo con un largo mandato de 22 años, entre 1984 y 2006. Una larga etapa llena de éxitos para su federación no solo por los propios deportivos que han sido numerosos y muy importantes, sino también por la estabilidad y respeto que consiguió para nuestro deporte rey y que he de poner en primer lugar, siendo muy querido y respetado incluso por ciertas personas que tenían un interés especial en desestabilizar la federación. Como presidente que fui del Club San Fernando Lucus-Caixa Rural Galega, siempre encontré en él apoyo y seguridad, que no era poco en aquellos tiempos en los que asentar el club y buscarle viabilidad y futuro no era precisamente un chiste. También fue un destacado atleta en la época que pudiéramos considerar dorada del estadio de Riazor, emblema de A Coruña y del atletismo español. En 1954 se proclama campeón de España juvenil en 3.000 metros y tres años más tarde bate el récord español júnior de 1.500. Fue internacional en varias ocasiones y coetáneo de los míticos Tomás Barris, Antonio Amorós o José Molins.

El destino atlético hace que conozca a la deportista, que más tarde sería su esposa, Estrella Salvadores (también con raíces luguesas, aunque no de Ombreiro); luego serían padres de seis hijos. Fundó con otros compañeros el Club Atlético Coruñés, del que fue directivo y delegado; igualmente directivo de la Federación Coruñesa de Atletismo, sin dejar de lado que ejerció labores de juez territorial y nacional. Se hizo acreedor de numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales, pero particularmente me siento orgulloso de la medalla de oro que la junta directiva del Club San Fernando Lucus le concedió en 2006, aunque bien poco le hemos dado para tanto que recibimos. Pero hay algo mucho más importante en la personalidad de Sergio que premios y distinciones, pues tenía el don y el mérito de la amistad que ejercía sin doblez ni engaño, no abandonando nunca a sus amigos o cualquiera que tuviese necesidad de su consejo, de su ayuda, de su protección, valores que definen a Sergio Vázquez como un caballero en cualquiera de los ámbitos en los que se moviese.

Hizo muchos e importantes trabajos para la propia Federación Galega de Atletismo, pero yo quisiera destacar lo que vengo en llamar el Libro de Oro de Sergio, en el que describe los rasgos más sobresalientes de las veintidós personas que durante su presidencia fueron distinguidos con la insignia de oro federativa, un verdadero documento que forma parte del centenario de esta federación y de su historia. Desde luego que Sergio no fue un presidente cualquiera porque fue un excepcional presidente, un presidente histórico.

Estos últimos días estuvo hospitalizado en A Coruña y cuando estaba a punto de ser dado de alta le llegó el final, por sorpresa, que llenó de tristeza al deporte atlético de Galicia y a tantos amigos como tenía que nos cogió desprevenidos. No pudo cumplir su ilusión de celebrar en pocos días su ochenta y seis cumpleaños en su casa, con su familia que tanto le cuidó y rodeado de algunos de sus amigos, pero al menos pudo asistir y presenciar el último gran premio de marcha Ciudad de A Coruña, disputado a finales de mayo, que llevó su nombre y que será recordado por las generaciones futuras con una placa fijada en su honor en los Cantones herculinos, quizá uno de los momentos más emotivos en la vida de este gran hombre.

Mis condolencias para su esposa Estrella y cada uno de sus seis hijos, y que tengan la seguridad de que Sergio Vázquez Gómez será recordado siempre con el mayor respeto, el mayor cariño y la mayor admiración.