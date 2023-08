Lourdes Bermello: "El Sergas tiene, con las enfermeras en listas, una actitud prepotente"

La presidenta de las enfermeras lucenses repasa en esta entrevista la situación en la provincia.

Recientemente se celebraron unas oposiciones de Enfermería excepcionales, con la mayor oferta de plazas de los últimos años. ¿Es suficiente?

No, no lo es. Es verdad que se trató de una oferta grande que pretendía corregir una anomalía que venía de lejos y que se había producido por varias razones. La primera es que, en Galicia, se registró un pico de demanda de profesionales de Enfermería a finales de los 70 y principios de los 80, coincidiendo con la apertura de los grandes hospitales, de los centros de salud y, años después, de la puesta en marcha de los hospitales comarcales. Esa generación de profesionales que empezaron a trabajar entonces se está jubilando ahora, estamos en el pico.

¿A qué ritmo se están registrando las jubilaciones de enfermeras?

En los próximos 5 años se jubilarán en Lugo 306 enfermeras, a un ritmo de entre 60 y 70 al año. Este año la Escuela de Enfermería ha aumentado las plazas pero se han graduado un centenar de profesionales de los que el 55% no son de Lugo y muchos de ellos no son gallegos, por lo que retornarán a su tierra para trabajar. Este verano, por ejemplo, se colegiaron solo 35 personas para comenzar a trabajar en la provincia. Es decir, se jubilan 70 y se incorporan 35. Además de esa disparidad, también influyó en la escasez de personal y, por tanto, en la necesidad de celebrar una Ope con muchas plazas la crisis económica de 2008, que trajo consigo que Montoro estableciera entonces una tasa de reposición de plazas públicas de solo el 10%. En Galicia el período en el que se hicieron menos contratos fue entre 2010 y 2018. Mucha gente se fue a trabajar a otros sitios porque eran escasos.

¿Y la calidad de los contratos?

Esa es otra de las razones. Es cierto que han mejorado en los últimos tiempos, pero se han hecho muchísimos contratos de días o mes a mes y, de hecho, se siguen haciendo. Pondré un ejemplo: en mi planta hay profesionales a quienes se les ha ofrecido un contrato de seis meses hasta final de año. Tienen el compromiso hasta esa fecha pero en realidad firman el contrato cada mes. ¿Por qué? Porque así, si el día 29 te pones de baja ya no te renuevan para el mes siguiente. También se han hecho contratos en Primaria de lunes a viernes para no pagar el fin de semana.

¿Este sistema necesita un buen número de profesionales en paro para garantizar listas nutridas, suficientes para cubrir sustituciones?

Sí, aunque hay otros sistemas diferentes, otras comunidades los tienen. Aquí se opta por unas plantillas muy justas y recurrir a la lista cuando se produce alguna ausencia. En otros sitios las plantillas están sobredimensionadas, de manera que cuando hay bajas o días de libre disposición se cubren entre los compañeros. Trabajan menos días, pero tienen ese compromiso de cubrir las ausencias.

Cree que habría que cambiar ese sistema.

Sí, sin duda. El Sergas adopta la perspectiva de soy el jefe y te tienes que adaptar a mis normas, tiene una actitud un tanto prepotente. Primero, te cobra por entrar en la lista, es cierto que es una sola vez en la vida pero hay que pagar. Te pone una serie de normas y, a pesar de que pueda necesitar mucho a la gente para trabajar a la mínima de que no respondas al teléfono, si rechazas ir a un sitio, si te pones enfermo sin justificación, te penaliza. No creo que ese sea el mejor ejemplo de coaching profesional porque actúa desde la prepotencia de ‘yo soy el empleador y tú tienes que estar a mi disposición 24 horas/7 días y si no lo estás, te sanciono’. No tiene en cuenta la situación personal de los profesionales, sus circunstancias y quizás, en un momento de alta demanda asistencial y escasez de personal, convendría una actitud más humanizada.

¿Qué propone?

Por supuesto, hay que tener más mano izquierda. En todos los grupos humanos puede haber algún aprovechado, pero no se puede agobiar y amenazar a los demás porque haya uno que se aproveche cuando lo cierto es que la inmensa mayoría de la gente responde. Los directivos, aquellos que están en puestos de gestión, hacen continuamente cursos de liderazgo y quizás no estaría de más que aplicasen lo aprendido y la gestión se humanizase un poco más.

Coincide con otros sanitarios en que el Sergas se comporta como si siguiera teniendo el mercado a su favor, como tuvo en el pasado, cuando ahora tiene un problema de escasa oferta de personal.

Sí. Y es más, las mejoras laborales de los últimos tiempos, que es verdad que se han aprobado y que son importantes, creo que se han decidido porque tiene muchísima necesidad. Si no, dudo que las hubiera aprobado. Se refiere a aumentar el precio de las guardias... Sí y a pagar las jornadas complementarias, hacer contratos de 6 meses... Si lo hace es porque a pesar de haber mejorado no consigue gente. No parece que se hayan decidido voluntariamente, sino más bien porque se ha visto obligado para conservar al personal.

¿Cuántas plazas, de las 1.500 que se ofertaron en esas recientes oposiciones, serán en Lugo?

No se sabe todavía y tampoco se puede hacer un cálculo aproximado. Desde luego servirán para reducir la eventualidad, algo a lo que Europa también obliga, pero no para acabar con ella. Es verdad también que se tomaron otras medidas porque, por ejemplo, se dieron muchas interinidades en los últimos años, más de cien, lo que supone reconocer que había muchas plazas que no son temporales sino estructurales.

"El cuidado es un pilar y ha estado siempre muy infravalorado"

Las capacidades de la enfermería han aumentado con el tiempo, pese a lo que hay algunas que siguen sin realizar. ¿Cree que los médicos frenan el desarrollo profesional de las enfermeras?

Sí, no es que lo crea es que lo hacen. La enfermería se ha ido desarrollando a golpe de esfuerzo, es una profesión de mujeres y todos los retos que ha superado van paralelos a la emancipación de la mujer. Hasta 1910, la mujer no podía acceder a enseñanzas superiores y la diplomatura universitaria de Enfermería se inició en 1977. Eso ya es un hándicap a nivel profesional porque te tienes que poner a la par de otras disciplinas que te llevan décadas de ventaja. Otro factor es que uno de los pilares de la profesión es el cuidado y ha estado muy infravalorado por otras profesiones sanitarias.

¿Hay entonces reticencias a la prescripción enfermera?

Sí. Una vez que todas las profesiones tienen su espacio todas quieren defenderlo, también enfermería, hay que reconocerlo. Creo que, por ejemplo, con Primaria hay un debate muy superficial, a veces impulsado por la propia consellería porque si dices abriremos centros solo con enfermera de manera provisional, no estás creyendo en la profesión.

Pero es que esa es una medida que rechazan médicos y también los pacientes.

Porque no se ha explicado bien. No se trata de que la enfermera haga funciones de médico, sino, por ejemplo, el cuidado del paciente crónico. Hay muchos controles que se hacen en Primaria que puede hacer la enfermera y, en función de algunos resultados, se derivaría al médico de ser preciso. Lo mismo ocurre con el programa del niño sano, donde hay algunos seguimientos que puede hacer perfectamente la enfermera especialista en Pediatría. Es que, especialmente en Primaria, no todos los pacientes deben pasar por el médico.

¿Qué le parece el programa Xide de derivación de la demanda en Primaria?

El concepto me parece bien. Se debe buscar al profesional más adecuado para la atención de un paciente. Siempre hubo dudas sobre si un administrativo debe ser el profesional al que el paciente cuente su problema de salud, si eso no choca contra la ley