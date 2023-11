El Sergas repesca a los mayores de 80 ante las bajas tasas de vacunación registradas este año

Los mayores de 80 años, habitualmente pacientes muy cumplidores con las convocatorias de vacunación, han presentado una peor respuesta a la campaña de este año. Si en anteriores citas la tasa de vacunación superaba en Lugo el 85% de la población de esa edad, en esta se ha quedado en un modesto 68%.

Por ese motivo, el Sergas empieza esta misma semana a repescar a los de ese grupo etario con llamadas telefónicas directas para ofrecerles vacunarse en sus centros de salud de cabecera. Los primeros serán convocados a Vilalba, Sarria y Viveiro, pero se continuará con el resto.

No está claro qué es lo que puede haber modificado el comportamiento habitual de este grupo, pero se baraja que haya podido influir el tiempo, cierta sensación de extrañeza al tener que ponerse una vacuna de la gripe y covid cuando aún hacía calor, y también que se les convocara por SMS, ya que es una horquilla de edad menos habituada a usar el móvil. Paralelamente, en los hospitales Hula y de Burela y en el anexo del IES Río Cabe, se sigue administrando la doble vacuna a la población de entre 70 y 79 años, un grupo que está respondiendo bien y donde ya hay una tasa cercana al 80%.

La impresión de los médicos de Familia es distinta. Perciben entre sus pacientes que, a medida que se reduce la edad, las reticencias ante la vacunación aumentan, especialmente ante la del covid.

El facultativo de Illas Canarias Lorenzo Armenteros asegura que muchos preguntan por la conveniencia de esa vacuna y defiende que no se ha dejado claro que es una revacunación y no una dosis de refuerzo; es decir, que la vacuna que se administra ahora no es igual que las anteriores. Hace hincapié en que la inmensa mayoría de casos graves de covid, los que obligan a un ingreso hospitalario, se producen entre personas nunca vacunadas. Quizás porque en la población rural suele haber más adhesión a las vacunas. Antonio Rodríguez encuentra entre sus pacientes de O Saviñao una disposición a vacunarse similar a la de otras campañas.

Los lucenses de entre 70 y 79 seguirán vacunándose hasta el día 14 y, entre el 15 y 20, se convocará a los de entre 65 y 69. Simultáneamente, en esos días se repescará a los de 70 que hayan rechazado la vacuna o decidieron postergarla. En ese caso se les volverá a enviar un SMS.