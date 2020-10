El Sergas detecta nuevos brotes en Lugo originados en "fiestas" y "reuniones"

El gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, Ramón Ares, ha reconocido a Efe que se han detectado en los últimos días diferentes brotes de coronavirus en la ciudad que tienen su "origen" en "fiestas" celebradas en locales o "reuniones" en las que no se respetaron las medidas de seguridad decretadas por las autoridades sanitarias.

Ramón Ares ha indicado que durante los dos últimos fines de semana la policía tuvo que actuar para disolver fiestas que se estaban celebrando en domicilios particulares de la ciudad y en locales que "no respetaban ni el aforo permitido ni el horario de cierre".

Fueron celebraciones en las que "mucha gente" no respetó ni la distancia de seguridad ni tampoco el uso de la mascarilla u otras medidas de precaución para evitar contagios, lo que ha dado pie a la aparición de casos positivos vinculados a esas fiestas.

Esos casos positivos están detrás, aclaró, de varios "pequeños brotes" detectados en la ciudad, porque "el origen" está en esas fiestas, pero luego el coronavirus se ha propagado a través de esas personas "a los ámbitos laboral y familiar".

Por ello, Ramón Ares ha vuelto a hacer un llamamiento a la "responsabilidad individual", pero también a determinados "profesionales de la hostelería", porque con su negligencia están contribuyendo a propagar el virus y, consecuentemente, también perjudicando a su propio sector.

En cuanto a la evolución de la pandemia, precisó que ahora mismo la situación "está estabilizada" en el área sanitaria, porque en los últimos días se ha producido "prácticamente el mismo número de positivos que de altas".

Ares profundizó en que este martes hubo "diez casos positivos frente a doce altas".

"La situación está estabilizada, pero no controlada", aclaró, porque no se puede descartar que, en cualquier momento, se produzca un repunte de casos, especialmente si no se respetan las medidas de seguridad.