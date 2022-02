El Sergas deja abierto solo el punto de test de antígenos de Lugo

El Sergas deja esta semana abierto solo el punto de realización de test de antígenos de la delegación provincia de Sanidade en Lugo, situado en la Rúa Montevideo. Los interesados en hacerse una de esas pruebas deben acudir hoy, lunes; el miércoles o el viernes, en horario de 15.30 a 20.30 horas.

Los que hasta la semana pasada estaban operativos en el resto de la provincia, como el de la Casa do Mar de Burela o el del hospital de Monforte, ya no funcionarán esta semana por falta de demanda. No son los únicos de los que se ha decidido prescindir, ya que áreas sanitarias como las de A Coruña u Ourense se quedan estos días sin ninguno en funcionamiento.