La gerencia del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos hizo público un comunicado este lunes en el que "rexeita e condena de forma enérxica e contundente" los actos vandálicos cometidos en los últimos días en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Fingoi en Lugo, contra el que se volvió a arrojar una piedra el pasado domingo, a través de una ventana abierta, cuando su sala de espera estaba abarrotada de pacientes.

Las autoridades sanitarias, que aseguran que no se registraron daños personales ni materiales, aseguran que adoptaron todas las medidas necesarias para garantizar "a integridade e seguridade de todos usuarios e profesionais do PAC" y para evitar que se repitan actos vandálicos como estos. Además apuntan que emprendieron "as accións legais oportunas para determinar a autoría destes reprobables feitos".

La gerencia destacó asimismo la "enorme carga de traballo" que actualmente están asumiendo los sanitarios de Atención Primaria de la provincia, por lo que agradece "o gran labor que os profesionais do primeiro nivel asistencial realizan decotío, pero en especial, nestes momentos álxidos da sexta onda da covid, así como a súa implicación e esforzo constantes para prestar a mellor atención sanitaria aos cidadáns".