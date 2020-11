El Sergas ampliará las líneas telefónicas de los centros de salud sobrecargados

Centros de salud que comunican sin parar o donde el teléfono parece sonar eternamente sin que nadie descuelgue nunca. Esa es la situación en la que se encuentran muchos pacientes que quieren pedir cita para su médico de cabecera o plantear cualquier duda y que, después de repetir la llamada decenas de veces, ven como única opción hacer justamente lo que se quiere evitar: presentarse físicamente en el centro.

Para mejorar el acceso a la Atención Primaria, el Sergas analiza estos días cómo mejorar esas comunicaciones. "Los principales problemas se dan en los centros urbanos y con muchos pacientes", explica el gerente del área sanitaria de Lugo, Ramón Ares. Esas dificultades en el acceso dejan a muchos pacientes con la percepción de que el trabajo se ha ralentizado en los centros de salud. "Cuando, en realidad, se está trabajando mucho. Es necesario destacar la implicación de los equipos de Primaria y también recordar que el 40% de la actividad sigue siendo presencial. Se está haciendo un esfuerzo enorme", explica.

Admite que el triaje telefónico ha llegado para quedarse, que el primer contacto de un paciente con su médico de cabecera es ahora, y va a seguir siéndolo, a través del teléfono. "En muchos casos se convoca al paciente para una cita presencial ya ese mismo día, así que, en realidad, la consulta se duplica", señala el director asistencial del área, Rafael Monte. Facilitar el acceso al centro de salud vía teléfono, que si un paciente tiene que llamar tenga la certeza de que se le va a descolgar la llamada ese mismo día sin tener que repetirla una y otra vez es ahora el objetivo.

La solución no es homogénea para todos los casos porque esos problemas no se dan en todos los centros y también porque, en los que sí se dan, no tienen las mismas circunstancias. "En unos será preciso ampliar las líneas telefónicas; en otros, el personal administrativo", apuntan Ares y Monte, que añaden que en otros habrá que separar las de citas de las de consultas para que vayan por canales distintos.

Los problemas afectan más a los urbanos y con muchas tarjetas, donde o bien hay líneas insuficientes o poco personal para atenderlas

Una situación especialmente frustrante es que, en gran parte de ellos, no se oye el tono de comunicar sino que el teléfono parece sonar sin que se le responda. Esto también se quiere solucionar para que el paciente sepa cuándo las líneas están ocupadas. Al mismo tiempo, la labor de los administrativos también ha aumentado porque hacen ahora más gestiones.

De cualquier forma, esta no será la única medida que se tomará para aumentar la accesibilidad de los centros. También está prevista una reestructuración de las agendas de los médicos, que contarán con más huecos para citas presenciales distribuidos de forma que no se concentre gente en las salas de espera.

Ares explica que, además, los médicos de Primaria tienen una carga burocrática importante que es preciso aligerar. Asegura que se está "mejorando la comunicación con el centro de seguimiento de contactos (CSC)". Según el actual protocolo, los médicos de cabecera piden la PCR y hacen el seguimiento a sus pacientes con síntomas de covid, y si es positivo, es el CSC el que localiza a sus contactos estrechos y pide las PCR. Ahora se dan con frecuencia peticiones duplicadas de pruebas, por ejemplo, o retrasos de días en el contacto con esas personas, que deben permanecer en cuarentena sin saber cuándo se les hará la PCR y muchas veces los médicos de Primaria intervienen solicitándolas y asumiendo ese rastreo.

"De ninguna manera se les prohíbe hacerlo, pero la comunicación con el CSC se hará más fluida para que no sea preciso que asuman esa tarea", dice. El doctor Monte explica que también se facilitará que las bajas a los contactos estrechos, que deben "cuarentenarse" sean o no positivos, se den automáticamente, sin añadir más trabajo a los facultativos.