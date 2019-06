Cefine llegó a Lugo el año pasado, con la apertura en el Club Fluvial de una sala asistencial de fisioterapia deportiva y neurológica, que incluía una cinta antigravedad. Ahora comienza otra andadura con la Clínica Santo Domingo y presentará, en las instalaciones de la Ronda mañana a las 20.00 horas, los nuevos servicios

¿Qué es la fisioterapia neurológica?

Prefiero hablar de neurorehabilitación, que engloba distintas disciplinas, entre ellas la fisioterapia, y proporciona rehabilitación a afectados por patologías de origen neurológico. Se incluyen el ictus, que es la primera causa de mortalidad en mujeres en Galicia y la segunda en los hombres; la parálisis cerebral, primera causa de discapacidad infantil; el alzheimer, la esclerosis múltiple, otras de origen traumático y cada vez más pacientes con tumores del sistema nervioso central que, tras la cirugía, vienen a rehabilitar para intentar recuperar todas las funciones que han podido perder.



¿Cuál es el objetivo?

Aunque muchas veces parece destacarse la recuperación de la marcha, en realidad, no se trata solo de volver a andar, sino de que el paciente pueda recuperar todas las funciones posibles y que sea lo más independiente posible. Esto incluye la respiración autónoma o la posibilidad de tragar el alimento por sí mismo y sin dificultad, ya que en algunos pacientes la posibilidad de padecer una neumonía por aspiración es muy elevada. Por supuesto si están en condiciones de volver a caminar se trabaja la marcha, pero también se persigue, por ejemplo, que sea capaz de hacer por si mismo las Serafín Ortigueira. transferencias de la cama a la silla de ruedas y de esta al baño.



¿Resulta eficaz?

El nivel de eficacia difiere en función de si se trata de un proceso con tendencia a mejorar. En el ictus, por ejemplo, en los tres primeros meses desde que se produce el cerebro intenta autorepararse. Es decir, el curso de la evolución es a mejor. En las enfermedades crónicas, no me gusta llamarlas degenerativas aunque lo sean en muchos casos, como el alzhéimer o la esclerosis múltiple, la evolución es otra. El objetivo es ayudar a tener la mejor calidad de vida y la mayor independencia posibles. La respuesta a si es eficaz es un sí rotundo, aunque a dónde se llega depende del punto de partida. Puede haber un caso de ictus de escasa afectación que, con una neurorehabilitación intensiva de 3 o 4 horas diarias, pueda recuperar su vida anterior a los cuatro meses, pero son casos que no llegan al 5%. En el polo contrario se encontraría alguien que sufrió un ictus grave, en el que se temió por su vida y con un ingreso largo en Uci y gran afectación que le deja un gran grado de dependencia. En ese caso, el objetivo es diferente.