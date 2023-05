Óscar Rañó: "Ser el primer MIR de Nefrología del Hula me pareció un punto a favor"

Óscar Rañó es el primer médico residente de Nefrología en el Hula, un servicio que consiguió acreditarse el año pasado para impartir docencia pero que, por una cuestión de plazos, no pudo hasta este ofrecer una plaza.

Natural de Aguiño, Ribeira, reconoce que, mientras estudiaba la carrera, llegó un momento en el que solo se veía como nefrólogo o como médico de Familia. De la especialidad le gusta que es versátil, exige conocimientos específicos pero también "tiene relación con muchas otras".

Ser el primer residente, inaugurar ese camino en el servicio del Hula, lejos de resultarle disuasorio suponía para él "un punto a favor, soy gallego y la tierra tira. Quería elegir entre A Coruña, Ourense y Lugo. Las plazas de A Coruña se ocuparon enseguida y yo me decidí por Lugo porque vi que era un servicio con ganas de enseñar. Cuando eres estudiante es muy importante tener al lado a una persona con ganas y yo eso lo encontré en el servicio del Hula, que estaba muy motivado", explica. El buen ambiente que vio durante su visita también acabó por animarle.

Dar el paso de formar a especialistas, es muy importante para un servicio. Primero porque es una ambición que te obliga a la autoexigencia. Nefrología del Hula consiguió que se admitiera su capacidad formativa a la primera. Después porque supone un compromiso con la actualización constante. "Nos enfrentamos a este reto con una gran ilusión. Formar a residentes era un proyecto a largo plazo. Ya llevamos más de diez años en el nuevo hospital y desarrollamos una cartera de servicios más amplia, de manera que todos los que puede tener Nefrología, al margen del trasplante renal porque este no es un hospital trasplantador, ya se hacen aquí", explica Jesús Calviño, jefe de Nefrología del Hula.

Precisamente, esa fue una de las razones que acabó de convencer al doctor Rañó, saber que aprendería a hacer técnicas intervencionistas, como la biopsia renal, que en otros hospitales asumen médicos de otras especialidades como los radiólogos y en el Hula hacen los nefrólogos.

Calviño explica que la suya es, como ocurre con tantas otras, una especialidad con más demanda que oferta de profesionales. Hay necesidad de nefrólogos y todo apunta a que esa será una necesidad creciente. "La Nefrología no solo está viviendo un recambio generacional, sino también un aumento de su cartera de servicios", explica.

La enfermedad renal será una de las principales causas de mortalidad en un futuro próximo y se prevé que los afectados por esa patología "se dupliquen; no así los que necesiten diálisis porque si no el sistema de salud no lo resistiría".

El especialista apunta a que se debe a una doble razón. Por un lado, los mejores cuidados y tratamientos permiten una mayor supervivencia de los enfermos renales, con lo que se crea una bolsa de pacientes de mayores dimensiones. Pero, sobre todo, se incrementa el número de personas con esa patología ligada al envejecimiento poblacional y al aumento de enfermedades relacionadas como la obesidad y la diabetes.

Calviño cree que Rañó vivirá en su carrera un gran desarrollo de la especialidad y apuesta porque en el Hula aprenda todo lo necesario "para trabajar en Lugo o en cualquier otro sitio".

Finalmente, defiende que impartir docencia también beneficia a los pacientes. "Exige un mayor compromiso con la atención y dedicación a otros aspectos como la investigación. El servicio ha de ser más puntero y eso redunda en los pacientes", recuerda el jefe de Nefrología del Hula, servicio que previsiblemente incorporará un nuevo residente por año.