Ser padres cotiza hoy a la baja en Lugo

No era lo esperado pero, según los primeros datos estimatorios del Instituto Nacional de Estadística (Ine), el confinamiento del pasado año hizo estragos en el balance de natalidad previsto para el mes de enero de 2021 hasta el punto de que se contempla una caída del 25,32 por ciento en el número de nacimientos en la provincia con respecto al año anterior —cuando en los doce meses hubo 1.633 nacidos en los tres hospitales de Lugo, Burela y Monforte— y de casi el 27 por ciento en base a 2019 —cuando la cifra total, en los tres centros, fue de 1.662 nacidos—.

BABY BOOM. El baby boom que se presuponía, tras el encierro en casa entre marzo y mayo del año pasado, no ocurrió sino que, incluso, hizo el efecto contrario. La incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia y la inestabilidad económica frenaron la natalidad en una provincia aquejada, desde hace décadas, de una gran pérdida de población.

Lugo fue, además, la provincia gallega que acusó una caída más grande de los nacimientos. Le sigue Ourense, con un 26,38 por ciento; Pontevedra, con un 17,13 por ciento, y finalmente A Coruña, con un 14,32.



La Estimación Mensual de Nacimientos, elaborada por el Ine, destaca una bajada generalizada del número de niños nacidos en todo el país del 19,99 por ciento.



La bajada de la natalidad registrada en Lugo es similar a la de otras provincias como León, Cantabria, Valladolid o Lleida. Sin embargo, todavía hubo otras zonas con una caída mucho más acusada, de entre el 30 y el 35 por ciento, como las provincias de Girona, Palencia, Cáceres, Teruel y Guadalajara.

"Nós tiñamos unha idea clara de familia e a pandemia non nos deu para atrás"

Carlos Sotelo y Verónica Edrosa optaron por ser padres, por segunda vez, en plena pandemia tal y como lo tenían planificado. La aparición del covid-19 no les quitó, en absoluto, su idea inicial de familia y así fue cómo Álvaro se sumó, el pasado sábado todavía, a este núcleo familiar compuesto por Carlos, Verónica y la pequeña Daniela, que tiene ahora tan solo diecinueve meses. Juntos celebrarán hoy el Día del Padre, a tan solo seis días de la llegada del más pequeño de la familia. "Xa non é o primeiro Día do Pai que celebro pero, neste caso, aínda me fai máis ilusión. Resulta máis especial porque acaba de vir Álvaro e saiu todo moi ben", comenta Carlos Sotelo.



PLANIFICACIÓN. Álvaro llegó tal y como esta pareja lo había planificado. Su idea era tener dos hijos que no se llevasen mucho tiempo de diferencia y así se cumplió. La pandemia quedó al margen de todo. "Nós tiñamos unha idea clara de familia e a pandemia e o virus non nos deron para atrás en ningún momento. Seguimos adiante co noso plan. Queriamos que os nenos se levasen pouquiño tempo entre eles para que puidesen xogar e compartir máis momentos xuntos, por un lado, e tamén porque nos parece máis fácil crialos aos dous á vez e non volver a empezar con outro neno dous ou tres anos despois, como fan outras parellas", explica Carlos.

En este caso, el covid-19 no logró dar al traste con sus planes de familia iniciales dado que, al final, todo salió bien y la situación sanitaria tampoco fue un obstáculo para que el pequeño Álvaro viese la luz el pasado día 13. "É unha gran satisfacción para nós porque, ao final e pese a todo, seguimos coas nosas vidas e conseguimos levar adiante o noso proxecto, sen que a pandemia e o virus se interpuxesen polo medio", indica Carlos.



Esta familia vio cumplido su proyecto inicial porque no se arredaron ante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, a tenor de lo que dice el Ine, la tendencia no fue esa en la mayoría de las parejas en edad fértil. La coyuntura no es especialmente halagüeña para plantearse tener o aumentar la familia y muchos padres en ciernes se lo están replanteando a la espera de la llegada de tiempos mejores.

Un total de 112 nacidos en el mes

El Ine sitúa en 112 el número de niños que vieron la luz en la provincia de Lugo en enero. La cifra, de mantenerse constante, reflejaría también la caída de la natalidad, en el último año, de un 25 por ciento.



Cincuenta partos menos se registraron en todo 2020 con respecto a 2019 en el Hula, según datos facilitados por el Sergas. De este modo, en 2020 nacieron 1.123 niños en este hospital mientras que el año anterior la cifra fue de 1.173.



Sin embargo, en los hospitales de Monforte y Burela, la natalidad aumentó ligeramente en 2020, pasando de 162 a 174 recién nacidos en el primer caso, y de 327 a 336, en el Hospital da Costa.