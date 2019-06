El ser humano es una especie superior por amar al prójimo, asegura Pajares

El catedrático de Física Teórica y exrector de la USC, Carlos Pajares, un referente en la investigación de las partículas elementales, defendió este miércoles, por una parte, que el amor al prójimo es lo que convierte al ser humano "en una especie superior" y, por otra, que el amor es "lo que da sentido a nuestra vida y al mundo".

Pajares, doctor honoris causa por la Universidad Técnica de Lisboa y por la de San Petersburgo, pronunció en Lugo el pregón de la Caridad, 'El amor sigue, no muere'. El salón regio del Círculo de las Artes se abarrotó con el acto, organizado por Cáritas Diocesana.

El que fue el primer decano de la facultad de Física de Santiago, que resaltó que Cáritas atiende en la provincia de Lugo a casi 4.000 personas desfavorecidas, recordó que hay comunidades cristianas, por ejemplo en Siria, que, pese a sufrir asesinatos por sus creencias "no odian" a los que han cometido los crímenes porque "el amor sigue". Pajares considera que hay personas en todo el mundo que se les ve en el semblante que son "unos benditos", que "aunque no lo formulen ellos, no hacen más que querer a los demás".

El exrector destacó que nuestros primeros ancestros ya sentían amor, como pone de manifiesto El amor fosilizado, del palentólogo Ignacio Martínez Mendizábal, que fue premio Príncipe de Asturias por sus hallazgos sobre la evolución humana en Atapuerca. Explicó que en el yacimiento burgalés se encontraron restos de un homínido con las vértebras destrozadas, que, pese a que apenas podía caminar y que pertenecía a un pueblo nómada y cazador, alcanzó los 60 años de edad, lo que a su juicio pone de manifiesto que les ayudaban a desplazarse. "Esa persona no podía dar nada a cambio, por tanto era un amor gratuito", precisó el catedrático.

Carlos Pajares, que también hizo referencia, entre otros autores, a San Pablo, San Mateo y al jesuita hindú Anthony de Mello, se preguntó de dónde viene el amor. La respuesta que se dio es que procede del interior de las personas.

"A medida que nos vamos despojando de nuestros personajes nos vamos dando cuenta de nuestra autenticidad y del amor que llevamos dentro", apuntó Carlos Pajares.

Semana de la Caridad

Esta tarde, a las 18.00, Cáritas entregará, en el Seminario Diocesano, los diplomas a los participantes en la campaña educativa. Una hora después habrá actividades infantiles. El domingo habrá colectas en las misas de la diócesis y mesas petitorias en Melide, Sarria y Lalín.