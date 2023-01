"Para ser anticuaria hay que saber mucho"

A Salima tanto se la puede ver con el ganchillo y haciendo pulseras con rosas de porcelana como vendiendo objetos para nostálgicos —como le gusta a ella decir de las antigüedades— o ejerciendo su verdadera profesión, la de enfermera, en una clínica o como formadora en cursos.

¿Se podría decir aquello de que «de casta le viene al galgo» con respecto a usted y a las antigüedades que la rodean?

Sí. Esto es algo que lo fui viviendo desde niña ¡y ahora me dicen que ya estoy adiestrando a la tercera generación, a mi hija y a mi sobrina, que las tengo medio enganchadas ya y me acompañan a las ferias! Mis abuelos y mi padre recogían cartón y papel a domicilio cuando aún no existían los contenedores. Y mi padre comenzó a coleccionar cromos y cómics, que luego revendía. Más tarde, se centró en los libros y en la cerámica de barro, fundamentalmente. Y él abrió esta tienda, Antiguallas, en 2006 y, ocho años más tarde, en 2014, la cogí yo.

¿Fue antes coleccionista que vendedora de objetos antiguos?

Yo no me considero una anticuaria. Para serlo, hay que saber mucho. Lo que hago es comprar y vender antigüedades, cosas de coleccionismo y artesanía. Me quedo muchas cosas e intento resistirme a algunas. Mi lema es que «lo que te llevas para casa no es ganancia». Pero también soy coleccionista. Me encantan las cajas de cristal de Bohemia tallados con tapas de bisagra. ¡Tendré quince en casa! Y también coleccioné muñequitas de enfermera y libros de Enfermería, Medicina y Anatomía así como instrumental médico como fonendos y también otoscopios, entre otros.

Si tuviese que poner una cifra a todo lo que tiene en colección, ¿con qué número se quedaría?

No calculé, ¡quizás me asusto!

¿Internet amplió el mercado de las antigüedades?

Hoy todo es internet. A la tienda vengo solo a hacer paquetería. Vendo mucho por redes, en Antiguallas, y artesanía, en My Little Zoe, donde tengo mis trabajos de mantas de sofá a ganchillo o pulseras con rosas de porcelana.

¿Con qué se siente más llena: con las antigüedades o con la enfermería, profesión que estudió?

Es un 50-50. Me apasionan las antigüedades pero también disfruto como enfermera ejerciendo en una clínica o dando cursos de formación continuada y de certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria.

¿El cliente de antigüedades es un tanto especial?

Hoy, en lugar de coleccionistas hay nostálgicos. Tienes que tener esa nostalgia por los tiempos pasados y gustarte ese estilo en tu domicilio para llevarte un objeto de estos. Son gente de mediana edad, sobre todo.

Tanto las antigüedades como la artesanía conllevan una forma de vida un tanto bohemia… ¿prefiere esto a un trabajo de funcionaria?

¡Mi madre sueña con que saque una oposición de enfermera! Pero, a veces, es mejor ganar menos dinero y estar a gusto y yo soy feliz con esta forma de vida.

¿Cuánto pagaría por una pieza única en el mundo?

Me controlo, no perdería la cabeza. En las subastas online, tengo la cabeza fría y sé cuál es mi límite, ¡pero no olvido cuando perdí la oportunidad de hacerme con un calientaplanchas muy bonito en Francia!