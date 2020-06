El Sepe abrió en Lugo 55 expedientes a empresas con personal en Ertes

El Gobierno abrió en Lugo hasta el momento un total de 55 expedientes por supuestos incumplimientos de empresas con trabajadores sometidos a expedientes temporales de empleo. De momento, solo tres de esos expedientes están cerrados.

Las actas se abrieron ante la sospecha de que había trabajadores sometidos a Ertes que estaban trabajando, un incumplimiento que da lugar a sanciones.

No obstante, el Sepe no hace aún balance del importe de las sanciones que podrían afrontar las empresas incumplidoras, en primer lugar porque los expedientes se están tramitando y no son aún definitivos, apuntó.

La campaña de control comenzó ya en marzo, mes en el que se precipitaron los ertes, con los cierres forzosos de cientos de empresas, y la vigilancia se mantiene hasta la actualidad.

En estos momentos, en Lugo trabajan en la campaña de vigilancia siete inspectores y 6 subinspectores, según confirmó la subdelegación del Gobierno.

La cuantía de las sanciones a las empresas incumplidoras puede ser muy elevada, aunque el Gobierno descartó confirmar que en Lugo exista ya una propuesta de sanción de cerca de 200.000 euros a una empresa, algunos de cuyos empleados habrían sido detectados mientras realizaban labores de gestión y administración mediante un sistema de teletrabajo.

Una de las primeras inspecciones que trascendió fue en una empresa de O Ceao, en cuyo taller los inspectores habrían constatado que había personal trabajando a pesar de estar en situación regulación temporal de empleo.

La campaña de control ha generado críticas de los gestores administrativos de Galicia, que denuncian que han comenzado las inspecciones de los ertes tramitados cuando todavía hay cientos de personas que no han cobrado la prestación.

La entidad ve apresurado e inoportuno la búsqueda de fraudes dada la situación de excepcionalidad y cree que sería más adecuado destinar todos los recursos a la resolución de procedimientos y reclamaciones que al descubrimiento de posibles infracciones.