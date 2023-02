El sentir de un asesinato: diario de la hermana de una de las víctimas del Cash Récord

Tres décadas de espera dan para mucho, sobre todo cuando se vive con el corazón en un puño clamando Justicia. Isabel López, la hermana de la cajera asesinada en el doble crimen de Cash Récord, sacó fuerzas y tiempo para entrevistarse con decenas de abogados jueces y fiscales, hacer dos huelgas de hambre, convocar manifestaciones y encadenarse a la puerta de los juzgados. Todo ello con el único objetivo de que la muerte de su hermana no quedase impune. Su lucha pública siempre estuvo visible, pero Isabel López lidió una batalla interior que plasmó en un libro: El sentir de un asesinato. La obra consta ya de 28 capítulos y cinco anexos. Uno de estos últimos narra su experiencia en el juicio por el asesinato, celebrado la semana pasada en la Audiencia Provincial de Lugo. Es el que se reproduce a continuación.

Anexo V: Sensaciones del juicio

Llegó el día tan esperado, porque por fin toda la lucha había llegado al punto por el que tanto había esperado, porque yo lo que pedía desde el principio era investigación, investigación... que dio como resultado juicio, juicio, como me dijeron los abogados: "Hemos llegado a sentar en el banquillo al único imputado para tener un juicio, lo que pase después de esto puede gustarte más o menos, pero el juicio aquí está". Ahora tocará esperar la sentencia, tenemos la esperanza de que no tarde otros 29 años.

1º día (lunes 6 febrero de 2023)

Nervios triplemente: comienza el juicio, me toca declarar como testigo y tengo que compartir sala con el único imputado. Necesitaba ser fuerte para no derrumbarme.

Los nervios del comienzo del juicio se me fueron pasando al ver el apoyo de todos, lo de compartir sala también, ya que no tenía otra opción y lo que quise siempre fue que mi hermana tuviese juicio, y ese momento había llegado. Entonces empezaron los nervios de la declaración, porque mientras esperaba para entrar iba pasando por mi memoria todo lo sucedido en esa fecha y los cambios que tuvimos que afrontar desde ese momento.

Durante la declaración, sí es verdad que con alguna pregunta tuve que tragar saliva y respirar para no derrumbarme, relaté lo que me preguntaron como si fuese ayer cuando había pasado, ya que a pesar de los años transcurridos son unos recuerdos que perdurarán en mi memoria para siempre. En el turno de las declaraciones, hubo algunas más interesantes que otras, pero todas fueron aportando cosas.

2º día (martes 7 febrero)

Continuamos con las declaraciones, ya estaba más tranquila porque ya podía seguir el juicio desde otro plano y desde ahí se ve mucho mejor, más tranquilo. Me llené de valor y me senté detrás del imputado, porque pensé "yo no tengo nada que ocultar", y había sido capaz de mirarlo a la cara cuando coincidíamos en las entradas y salidas.

Seguíamos con declaraciones, en la misma línea, con la salvedad de que iban coincidiendo muchas cosas, era difícil escuchar algunos testimonios.

Este día le tocaba declarar a José Carballedo (hermano de Esteban), como yo, también tuvo que recordar lo sucedido y lo paso mal, pero era una situación necesaria.

3º día (miércoles 8 febrero)

Continuando con las declaraciones de los testigos le tocó a Suso, mi marido, por aquel entonces aún solo éramos pareja. Esa mañana le pregunté: "¿Estás nervioso?", a lo que contestó, "nooo, algo inquieto simplemente".

Llegó la hora de su declaración, comenzó el relato, todo iba bien, pero cuando relató: "Entré en la nave..." tuvo que parar porque se le llenaron los ojos de lágrimas, con lo cual a mí también se me llenaron, porque entendí en ese momento que le afectaba mucho relatar todo esto, él estuvo siempre apoyándome, pero yo no me di cuenta de que también sentía dolor al hablar de todo esto, por eso siempre pido disculpas a [email protected] los que pudieron resultar ser víctimas colaterales de este asesinato. Muchas gracias a todos.

4º día (jueves 9 febrero)

Era el último día de las declaraciones de los testigos, todo iba tomando un cariz diferente, parecían ir encajando todas las piezas del puzzle, pero también volví a tener esos sentimientos encontrados de que a los testigos que habían hecho un trabajo de investigación impecable y defendían su trabajo se les preguntaba como para intentar que se les presentara alguna duda, mientras que por otra parte a los que no tenían argumentos para defender el trabajo que habían hecho se les protegía y disculpaba.

5º día (viernes 10 febrero)

Llegó el día de las alegaciones de las partes, nuestro equipo de abogados hizo sus alegaciones y conclusiones con mucho rigor, respeto, y defendió cada uno de los indicios que teníamos.

Cada parte hizo sus conclusiones, y yo desde mi asiento sentí mucho dolor cuando oí que lo que queríamos era tener un culpable del asesinato de Elena y Esteban, me tuve que tragar mis palabras porque no podía intervenir si no les hubiera dicho: "Señores, yo no conocía para nada al imputado, pero todos los indicios le señalan, y tengo frente a mí al que arrebató la vida de Elena y Esteban, por ser los más frágiles, humildes y estar cumpliendo con su deber en su puesto de trabajo".

Somos humanos, con sentimientos, no somos simples números, cometemos errores en la vida, pero: "Es de sabios rectificar".

Con el paso de los días, me fui dando cuenta de que no era tan importante la muerte de Elena y Esteban, si no todas las cosas que había de por medio, como drogas, armas policiales, dinero sin justificar... Creo que mi hermana y Esteban estaban en el sitio equivocado a la hora inoportuna (o eso quiero creer). Lo único que quiero es que se sepa quién fue el culpable o los culpables que hicieron que ese día nos tuviéramos que separar de mi hermana de esa forma tan trágica como lo hicieron.

En todos los días que estuvimos (cinco en concreto) no hemos conseguido que nadie nos indicara de dónde le había salido al imputado tanta cantidad de dinero que ingresó a partir del mes de octubre de dicho año del asesinato y que casualmente coincidía con el monto que se había sustraído del Cash Récord.

Anexo VI: Visto para sentencia

Desde el viernes 10 de febrero 2023 el juicio de Elena y Esteban quedó visto para sentencia, no sé cuánto tendremos que esperar porque como su nombre indica, "Operación Jurásico", es el caso sin resolver más antiguo de España, pero que no se preocupen que esperaremos, y nos daremos cuenta si efectivamente la Justicia existe o no