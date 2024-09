"Sentí un miedo terrible", dice una vecina de Lugo que estuvo cara a cara con un jabalí

"Sentí un miedo terrible. Me vi muerta", afirmaba este jueves aún nerviosa Amelia, una vecina de O Castiñeiro que de madrugada, cuando salió a pasear con su perra por el barrio, se encontró frente a frente con un jabalí.

Esta lucense asegura que el suido, que precisa que debía ser "un macho porque era enorme", se acercó a ella y a su perra en tres ocasiones, a "unos tres metros de distancia".

"Iba y volvía, con esos ronquidos y levantando el suelo con sus patas delanteras", detallaba esta vecina de O Castiñeiro.

El nombre de la perra, Vida, que es una pastor belga malinois de tres años, fue premonitorio de que el encuentro con este mamífero salvaje se quedaría en un susto indemne y en una historia para contar a sus nietos.

Amelia hace pública la pesadilla que vivió para que, si alguna piara de jabalís ha establecido su guarida en la zona, sus vecinos del barrio tomen las debidas precauciones para que no sufran el mal trago por el que pasó ella.

El encuentro fue a las 03.00 horas

Su cara a cara con el jabalí fue ayer alrededor de las tres de la madrugada. Según cuenta, suele sacar a la calle a la perra, que es de su hija, a medianoche, pero como diluviaba sobre la capital lucense decidió aplazar el paseo a la mañana siguiente. Como la mascota no aguantaba más, tuvo que salir a esa hora tan intempestiva.

El encuentro con el suido fue a los pocos metros de salir del portal de su casa, en unas parcelas que están sin edificar entre las calles Camiño Verde y Juana la Loca.

Su perra Vida se mostró "inquieta", según cuenta, nada más poner las patas en la calle, lo que auguraba que algo no iba bien. Ese traspié tendría cuerpo de jabalí.

Amelia está convencida de que el mamífero no les atacó, pese a que se puso frente a ellas en tres ocasiones, debido a que Vida se mantuvo impasible a su lado. "Es una perra dócil, que está adiestrada, y menos mal que no se soltó porque sino no lo contamos", añade.

Tras ese encuentro que le metió el miedo en el cuerpo a esta lucense, el suido continuó sus pasos hacia una zona en la que abundan las huertas en la Rúa Mazaira, ya en el barrio de A Piringalla.

Sin noticias en la zona de jabalís

Esta residente en O Castiñeiro, que prefiere que no la identifiquen, apunta que no había oído a sus vecinos comentar que jabalís merodeaban por su zona. "Yo los tengo visto en la rotonda de Nadela desde el coche, pero no por aquí", precisa.

Cuenta Amelia que ella se crió en el rural y que ha visto jabalís a lo lejos, pero que nunca se había cruzado a tan poca distancia y en la ciudad con uno.

Esta vecina dio cuenta a la Policía Nacional de la presencia del animal silvestre. Una dotación del cuerpo patrulló la zona en su busca, pero sin éxito.