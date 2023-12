Sentada de las trabajadoras de limpieza en la sede la Xunta de Galicia en Lugo

Las limpiadoras en huelga y delegados sindicales de la CIG se encadenaron este viernes en el interior del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Lugo.

Con este acto de protesta exigen "a intervención decidida" de la Xunta en este conflicto laboral, en su calidad de administración pública, por una parte, y porque es "a principal contratista" de los servicios de limpieza, por otra parte.

"A Xunta non pode continuar mirando para outro lado mentres as grandes empresas do sector teñen secuestrada a negociación colectiva e pretenden consolidar a precariedade laboral e un convenio colectivo con táboas salariais por debaixo do SMI", denuncian desde a CIG.

El personal de limpieza cumple este sábado dos meses en huelga para exigir unos salarios "dignos". El convenio colectivo del sector lleva caducado desde finales de 2021.