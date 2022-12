Su señoría, con solo 26 años

Si hay una palabra que podría resumir la clave del éxito de Yasmina Pita González en sus oposiciones a jueza, esa es constancia. Con solo 26 años, esta joven lucense se pasó cuatro años encerrada, como quien dice, en su casa estudiando los 324 temas de las oposiciones que la convertirían en una de las juezas más jóvenes de España.

No fue fácil y estuvo a punto de desistir, especialmente en la última convocatoria cuando suspendió por los pelos. Pero la familia estaba ahí, apoyándola y ella no se rindió. Siguió encerrándose ocho horas diarias para estudiar sí o sí y lo consiguió.

"Cando rematei a carreira de Dereito, con 22 anos, tíñao claro: quería ser xuíza. Así que me dediquei a isto ata que o conseguín. Estudando de oito a nove horas diarias e descansando só un día á semana durante os últimos catro anos. Tanta foi a presión que acumulei que, mesmo, cando me enterei de que aprobara, non o cría e costoume baixar da nube! Con dicirche que ata tiña angustia por non estar encerrada no meu cuarto, como os outros días...!", comenta Yasmina.

La constancia y el apoyo familiar fueron fundamentales, pero también la vocación que siente hacia esta profesión. "Tes que ter vocación e pensar sempre no obxectivo que pretendes conseguir. Non podes pensar nos anos que che quedan por estudar, senón que algún día o conseguirás porque, ao final, sempre se consegue", indica esta joven.

Una de las dificultades mayores de estas oposiciones es que, además, lo estudiado en una convocatoria ya no es válido para la siguiente dado que las leyes se modifican y, por lo tanto, hay que aprenderse también los textos nuevos. "Aínda é máis complicado porque tes que esquecer o que aprendiches antes para asimilar os textos legais novos", cuenta Yasmina Pita.

Esta joven acudía todos los sábados a un preparador de este tipo de oposición, en A Coruña. Allí lo que hacía era cantarle los temas.

"A oposición consta dun test con 100 preguntas e de dous exames orais nos que se sacan cinco bolas e tes que recitar ou cantar eses cinco temas. Nun dos exames, entran 180 temas, e no outro, 144. En total, son 324 que hai que saber. Entón, nestas clases do preparador el sacaba dous temas aleatorios, eu tiña tres minutos para facer un esquema e despois recitáballos. Fixo un papel moi importante porque me corrixía a forma de expresarme, que é fundamental", asegura.

Yasmina no solo aprobó sino que quedó entre los mejores de su oposición, en el puesto número 15 de 240 aprobados, muy digno. "No test, saquei un 85 sobre 100, e nos orais, un 45 de 50, no primeiro, e un 37,5 de 50, no segundo", explica esta joven.

El paso siguiente, ahora que ya aprobó, será formarse en la Escuela Judicial de Barcelona, a donde partirá en enero. "Despois de estar alí, terei seis meses de prácticas tuteladas e catro máis de reforzo. Cando pase todo iso, elixirei destino", afirma.

Yasmina lo logró con solo 26 años, tres años antes que la media de edad de acceso a la judicatura en España, los 29 años. Su intención es ser jueza de familia.