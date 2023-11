Una senda de obstáculos en San Lázaro

"Completamente olvidados". Así se sienten los vecinos de Camiño das Regas, en San Lázaro, cada vez que circulan con sus turismos por la zona. Y es que la pista que da acceso a sus viviendas en esta zona de Lugo se encuentra actualmente atestada de baches y presenta un asfalto totalmente deteriorado. "La carretera está intransitable. Tenemos que pasar siempre muy despacio y con mucho cuidado para no quedarnos sin ruedas. Hay algunos baches tan profundos que si un coche mete una rueda, ya no sale. Ya hubo varios vehículos que sufrieron daños, pero parece que a nadie le importa esta situación".

Los residentes explican además que el firme se hunde en algunos puntos, por lo que resulta peligroso. "Hay una zona que tiene un desnivel muy marcado y ya da miedo. En cualquier momento habrá un accidente de tráfico por culpa del estado de la carretera y después vendrán las lamentaciones", dicen. Los afectados dicen que se trata de una zona muy transitada, en la que muchas veces se forman atascos.

"La pista ya es estrecha, y con tantos baches y desperfectos hay zonas por las que no se puede pasar. A veces se cruzan dos vehículos y se forman unos tapones terribles porque no pueden cruzarse, ya que no caben. Puede parecer que la usamos cuatro vecinos, pero es una carretera por la que pasan muchos conductores para ir a la zona del Club Fluvial. Y los días que hay fútbol en el Ángel Carro aumenta mucho la circulación y hay muchos embotellamientos", aseguran.

Estado del firme en Camiño das Regas. XESÚS PONTE

Los vecinos instan al Concello a tomar medidas urgentes y reparar el firme. "Ya nos quejamos varias veces, pero vinieron y solamente arreglaron dos baches, cerca de la Estrada Vella de Santiago y del gimnasio que hay en esa zona. El resto de la carretera quedó como estaba. Está muy bien que hagan obras y que arreglen el centro de la ciudad, pero no puede ser que dejen otras zonas tan olvidadas. Aquí todos pagamos impuestos", lamentan.

Además de suponer un problema para los conductores, los vecinos de Camiño das Regas afirman que el mal estado del firme también les impide transitar a pie. "Andando ya no nos atrevemos a salir de casa porque no hay un sitio en el que puedas poner un pie recto. Esto lo tienen que arreglar cuanto antes", concluyen.