La Semana Santa lucense superó este año su poder de convocatoria. Las procesiones fueron seguidas, día tras día, por numeroso público, tanto turistas como lucenses que, en contra de lo que habitualmente sucedía otros años, en esta ocasión se quedaron en la ciudad aunque el sol y las buenas temperaturas animaban a salir de viaje. Así lo vieron tanto el presidente de la Junta de Cofradías de Lugo, Ramón Basanta, como también otros hermanos mayores de las distintas hermandades.

"Este fue el mejor año que recuerdo de todas las Semanas Santas pasadas. No sé si influye el hecho de que hubiese sido declarada de Interese Turístico Galego o no, pero había mucha gente de fuera (tal vez porque Lugo tiene, aparte de la muralla, dos Patrimonios de la Humanidad que arrastran el turismo religioso como son la catedral y el Camino Primitivo). Además, otra cosa que nos llamó la atención es que había muchos lucenses, que otros años se marchaban cuando hacía buen tiempo y este no", afirmaba este sábado Ramón Basanta, haciendo un balance de lo que fue la Semana Santa.

Tanta era la gente que acudió a los actos del Viernes Santo en Lugo que, por ejemplo, tuvieron que cerrar la capilla de los Franciscanos cuando fue el Acto del Desenclavo, llevado a cabo por el franciscano Miguel Ángel Valdivieso, "porque ya no entraban más personas", dijo Ramón Basanta.

Lo mismo ocurrió en la procesión nocturna de As Caladiñas, que salió de la Praza da Soidade a las once. "Cuando la cabeza de la procesión estaba en la Rúa da Raíña, la cola estaba al fondo de la Praza Maior. Había cerca de 1.000 personas. La recuperación de esta procesión, tras la pandemia, fue asombrosa este año", indicó el presidente de la Junta de Cofradías de Lugo.

Este seguimiento de la Semana Santa lucense también se observó este sábado en la única procesión que hubo en el Sábado Santo, la de la Virgen de la Piedad, que salió a las ocho y media de la mañana de la catedral. "También percibimos que había más gente que otros años. Esta es una procesión muy sencilla, con casi la única participación de los cofrades, que rezan un viacrucis alrededor de la catedral. Pero este año había más gente también", insistió.

Público observando la procesión del Santo Entierro. XESÚS PONTE

Por lo demás, la procesión del Santo Entierro, del Viernes Santo, a la que se suman todas las cofradías, contó este año con la participación, por primera vez, de la Banda Filarmónica de Lugo, a falta de la Banda Municipal.

Junto con los músicos de la Filarmónica, también amenizaron el desfile procesional las agrupaciones folclóricas de Cántigas e Flores y A Volta do Agro, como ya hicieron en ediciones anteriores. Para hoy, está prevista la intervención de Os Xílgaros de Lugo en la procesión del Santo Encuentro.