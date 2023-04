La Semana Santa de Lugo se despide con las últimas dos procesiones

La Semana Santa de Lugo se despidió este Domingo de Resurrección con dos procesiones.

La primera fue la del Santo Encuentro, que salió alrededor de las 11.40 horas del Concello, desde donde se inició el recorrido hasta la catedral para celebrar allí la misa pontifical de Resurrección.

La segunda procesión fue la de Cristo Resucitado, que comenzó las 13.30 horas, al finalizar la misa en la catedral.

En este caso, la procesión estuvo organizada por la cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, la misma que se encarga de la popular procesión de La Borriquita.

"El mejor año que recuerdo"

La Semana Santa lucense superó este año su poder de convocatoria. Las procesiones fueron seguidas, día tras día, por numeroso público, tanto turistas como lucenses que, en contra de lo que habitualmente sucedía otros años, en esta ocasión se quedaron en la ciudad aunque el sol y las buenas temperaturas animaban a salir de viaje. Así lo vieron tanto el presidente de la Junta de Cofradías de Lugo, Ramón Basanta, como también otros hermanos mayores de las distintas hermandades.

"Este fue el mejor año que recuerdo de todas las Semanas Santas pasadas. No sé si influye el hecho de que hubiese sido declarada de Interese Turístico Galego o no, pero había mucha gente de fuera (tal vez porque Lugo tiene, aparte de la muralla, dos Patrimonios de la Humanidad que arrastran el turismo religioso como son la catedral y el Camino Primitivo). Además, otra cosa que nos llamó la atención es que había muchos lucenses, que otros años se marchaban cuando hacía buen tiempo y este no", afirmaba este sábado Ramón Basanta, haciendo un balance de lo que fue la Semana Santa.