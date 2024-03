Semana Santa en Lugo 2024: misas y procesiones del Martes Santo

Durante la Semana Santa Lugo se llena de fe y tradición, convirtiéndose en un destino clave para quienes desean vivir las procesiones y actos religiosos.

Estas celebraciones, orquestadas por las hermandades locales, capturan la esencia de la devoción de la ciudad amurallada.

Te ofrecemos una guía esencial para el Martes Santo, asegurando que no te pierdas nada de este día tan especial de la Semana Santa en Lugo.

Este día se destaca por dos momentos clave: la procesión de Do Bo Xesús Do Nazareno y el conmovedor encuentro entre María y Xesús en su camino al Calvario.

Las procesiones de Semana Santa en Lugo, incluyendo la emotiva Do Bo Xesús Do Nazareno, invitan a un viaje espiritual y cultural único, lleno de devoción y tradición.

Procesión Do Bo Xesús Do Nazareno

Cuándo : Martes día 26 a las 20:30h

Salida de la Catedral Itinerario: Inicia su camino desde la majestuosa Catedral de Lugo, un punto de partida que ya establece el tono solemne y reverente del evento.

Desde la Catedral, la procesión avanza hacia Bo Xesús, adentrándose en el corazón de la ciudad y pasando por la Plaza de Santa María, un lugar significativo que resalta la riqueza arquitectónica y espiritual de Lugo.

El itinerario continúa por Casas Novoa, llevando a los fieles y espectadores por calles llenas de historia hasta llegar a la Plaza Mayor.

Este espacio abierto sirve como escenario para momentos de recogimiento y contemplación, donde la comunidad se une en oración y devoción.

La procesión se dirige después hacia Conde Pallares y Armanyá, calles que serpentean a través de la ciudad antigua, ofreciendo un viaje a través del tiempo y la fe.

La Plaza de Santo Domingo es otro punto destacado, un lugar donde el silencio y la oración se mezclan con el ambiente histórico de Lugo.

El recorrido lleva después a los participantes por Raíña, regresando a la Plaza Mayor para un segundo paso por este emblemático lugar, reforzando el sentido de comunidad y devoción compartida.

Continuando de vuelta por Casas Novoa y la Plaza de Santa María, la procesión hace su camino de regreso hacia Bo Xesús y finalmente culmina en la Catedral.

La Procesión Do Bo Xesús Do Nazareno, organizada por la Episcopal y Catedralicia Confraría do Bo Xesús e do Nazareno es uno de los actos más emblemáticos y conmovedores de la Semana Santa en Lugo. Este evento religioso se caracteriza por su profunda carga espiritual y su capacidad para reunir a la comunidad en un acto de fe y devoción.

La procesión se centra en la imagen de "Do Bo Xesús Do Nazareno", una representación de Jesucristo cargando la cruz en su camino hacia el Calvario. La figura es venerada por los fieles, quienes la acompañan en su recorrido por las calles históricas de la ciudad, en una manifestación de penitencia, reflexión y oración.

Encontro de María con Xesús Camiño Do Calvario

Cuándo: Martes día 26 a las 20:30h

Martes día 26 a las 20:30h Dónde: Convento de los padres Franciscanos

El Encontro de María con Xesús Camiño Do Calvario en Lugo es un evento profundamente simbólico y emotivo dentro de las celebraciones de la Semana Santa. Este acto se lleva a cabo tras la procesión del Buen Jesús y del Nazareno, dos momentos centrales de la Semana Santa luguesa que reflejan la pasión y el camino de Jesús hacia el Calvario.

La escenificación del encuentro tiene lugar cuando la procesión alcanza el convento de los Padres Franciscanos. Es en este punto donde se realiza el Encontro, un momento dramático y cargado de emoción que representa el encuentro entre María y Jesús en su camino hacia el Calvario, donde Jesús será crucificado.

Este acto no solo es un punto culminante de la procesión, sino que también representa un momento de gran significado espiritual y devoción para los fieles y asistentes, quienes se congregan para vivir este encuentro lleno de dolor pero también de amor incondicional entre madre e hijo. Es una representación viva de la fe y las tradiciones que se mantienen generación tras generación en Lugo.