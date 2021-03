Aunque todavía no es Semana Santa de forma oficial, sí lo es en la práctica, sobre todo por el parón del curso escolar, que este viernes ya dejó imágenes de evidente estampa vacacional: estaciones llenas de universitarios, un importante incremento del tráfico en las carreteras, maletas a las puertas de casas y terrazas llenas. Por delante qu edan diez días especialmente sensibles en lo que a la evolución de la pandemia se refiere, ya que aunque Galicia entra en Semana Santa con buenos datos y movilidad interna total, hay especial temor a que las reuniones familiares y sociales disparen los contagios y aceleren la llegada de una cuarta ola. Quizás por eso conviene más que nunca tener muy claras las normas, que en el caso gallego pueden cambiar el martes que viene en una nueva reunión del comité clínico que abordará la situación concreta para los días festivos.

1. ¿En qué situación sanitaria entra Galicia en Semana Santa?

La comunidad gallega llega a la Semana Santa con los datos del pasado verano: razonablemente buenos. Hay 2.403 casos activos y 214 hospitalizados —36 en Uci—, en ambos casos a la baja en las últimas 24 horas, en las que se confirmaron 95 positivos con PCR, bastantes menos que el jueves. La tasa de positividad se encuentra en el 1,7%, muy por debajo del 5% que la OMS fija como baremo para dar por controlada una pandemia. En cuanto a las víctimas mortales, el viernes se sumó una mujer de 74 años en Ferrol, lo que eleva el cómputo global a 2.332.

2. ¿Y cómo llega Lugo?

Lugo es de las áreas que mejor evoluciona a las puertas de Semana Santa. El Sergas informó de 177 casos activos en la provincia (-8) y 11 hospitalizados, ocho de ellos en planta (-3) y tres en Uci (+1). En cuanto a los nuevos contagios en las últimas 24 horas, fue el área con menos positivos: solo cuatro.

3. ¿Cuáles son las cifras de covid en el resto de España?

España mantiene en conjunto una tendencia ligera al alza que arrastra ya desde hace días. El Ministerio de Sanidad notificó el viernes 7.586 nuevos casos: 3.731 de las últimas 24 horas, que son más que los 3.573 registrados el jueves. La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días está en 138 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 134 de 24 horas antes. Aunque conviene aclarar que la diferencia por territorios es aquí brutal: existen cinco comunidades con incidencias por encima de los 150 casos, las de Asturias, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco, junto a Ceuta y Melilla. Preocupa especialmente el caso de la capital de España, cuya incidencia a 14 días está en 240 por100.000, rozando el límite de los 250 que dispara todas las alarmas.

4. ¿Cómo queda la movilidad de los gallegos?

En este contexto sanitario local, autonómico y nacional, hay varias premisas básicas sobre la movilidad a tener en cuenta. La primera es que todas las comunidades autónomas están perimetradas entre sí, por lo que no se puede entrar ni salir de Galicia sin causa justificada (trabajo, estudios, cuidado de mayores o niños...). La segunda es que existe libertad de movimiento para ir al extranjero: los gallegos pueden coger el avión para Suiza, EE.UU. o Australia si lo desean. E incluso se da la situación surrealista de que se puede ir de Santiago a Madrid si se viaja vía París, pero no se puede ir a la capital en vuelo directo, en tren o en coche por la A-6. Donde sí hay limitaciones para los gallegos es en la frontera con Portugal. En cuanto a la movilidad en el interior de Galicia, existe libertad absoluta de desplazamientos, con la única excepción del municipio ourensano de Beade, que a partir del lunes será el único perimetrado por estar en nivel máximo. El fin de semana también lo estará Maside, pero el subcomité decidió el viernes rebajar su nivel. Para controlar todo este entramado normativo la Guardia Civil y la Policía Nacional intensificarán sus controles. Solo este fin de semana unos 3.500 agentes realizarán 2.700 controles en las principales vías de acceso a Galicia y en infraestructuras de llegada de viajeros, como estaciones de tren y autobús y aeropuertos. Este viernes ya eran visibles estos operativos en la A-6 en Pedrafita, la A-8 en Ribadeo o la A-52 en A Gudiña.

5. ¿En qué situación afronta las vacaciones la hostelería?

En toda Galicia tendrá que cerrar a las 21.00 horas y lo único que cambia son los aforos en base a la situación sanitaria del concello. Así, en la mayoría de la comunidad podrá trabajar al 50% en el interior y el 75% en terrazas. Pero hay una serie de concellos donde sí habrá limitaciones de aforo, la más extrema en Beade, donde solo podrá servir a domicilio. Después hay varios concellos en nivel alto donde solo podrán operar en terrazas al 50%: el lucense de O Saviñao y los dos epicentros del turismo gallego como Sanxenxo y Baiona. A ellos se suman Maside, Cortegada, Pazos de Borbén, Padrenda, Vilardevós, Abegondo y Ortigueira. Y en nivel medio-alto, con el 30% de aforo interior y el 50% en terraza, quedan desde el lunes los lucenses Sober y Pantón, junto a Arteixo, Bergondo, Betanzos, Boimorto, Camariñas, Cangas, O Carballiño, A Coruña, Culleredo, A Laracha, Laxe, Ribadavia, Xinzo, Carral, Celanova y Neda.

6. ¿Cuántos, cómo y dónde se pueden reunir los gallegos?

La principal restricción de esta Semana Santa, vigente ya desde el pasado día 17, será la prohibición total de juntarse no convivientes dentro de los domicilios, una medida orientada a evitar que se repita la bomba vírica de las reuniones familiares de la Navidad. Las autoridades insisten mucho en la necesidad de respetar esta norma, que implica que no podemos meternos en casa de nuestros padres ni de nuestros abuelos, ni mucho menos comer o dormir allí. Tampoco se puede invitar a amigos, ni siquiera al jardín o la finca anexa a la vivienda, ya que se considera parte de la misma. De este modo, la única forma de interactuar a nivel social fuera del ámbito de convivientes es fuera del domicilio, con un límite máximo de seis personas, incluyendo a los niños. Puede ser en cualquier lugar público como parques o jardines y también en las terrazas de bares y restaurantes. Dentro de los negocios de hostelería el límite queda reducido a cuatro no convivientes y la única excepción será Beade, donde no podrá reunirse la gente que no viva junta. La Xunta aplica a estas medidas algunas excepciones, ya que las personas que viven solas sí pueden juntarse a otra unidad familiar dentro del domicilio pese a no convivir —medida pensada sobre todo para la gente mayor—, igual que las parejas que vivan separadas o los padres/madres con hijos menores que residen en otro domicilio distinto, que podrán encontrarse con sus pequeños dentro de una vivienda.

7. ¿Se mantiene el toque de queda en Semana Santa?

Exactamente igual que ahora: entre las 06.00 y las 22.00 horas.

8. ¿Puedo disfrutar de hoteles, balnearios y turismo activo?

La mayoría de opciones turísticas están disponibles esta Semana Santa en Galicia, siempre que los negocios estén abiertos —no todos lo están— y se respeten tanto los aforos como las normas clásicas anticovid de distancia, mascarilla y gel. Incluso un grupo de no convivientes podría alquilar una casa de turismo rural y disfrutar de ella en conjunto, si bien al tratarse de un espacio interior no podrían ser en ningún caso más de cuatro. Esto se permite porque el turismo se considera hostelería, así que no se le aplica la restricción de una vivienda particular. Las actividades de turismo activo como kayak, ciclismo, senderismo, etc. también vuelven a operar.

9. ¿Y puedo ir a cines, museos, teatros y otros espectáculos?

Efectivamente. La mayoría de es tos eventos culturales tienen aforos limitados al 50%, pero están disponibles para Semana Santa dentro de la oferta de ocio. Lo que faltarán serán las tradicionales procesiones, prohibidas para evitar acumulaciones de gente.

10. ¿Qué pasa con el deporte?

El deporte aficionado y no federado sigue autorizado para grupos de un máximo de seis personas al aire libre y de cuatro en interiores, simpre sin contar el monitor en caso de haberlo y con mascarilla. En los concellos con las limitaciones máximas —en este caso solo será Beade— el deporte solo será individual y al aire libre. Una de las principales novedades fue la reciente apertura de la temporada de pesca fluvial, por lo que existe total libertad para ir a pescar ya no solo al mar, sino a ríos y embalses de la comunidad estas vacaciones, siempre con mascarilla.

11. ¿Puedo ir a la playa y bañarme estos días?

Sí. A nivel normativo está permitido disfrutar de las playas con total normalidad, si bien hay concellos que pueden aplicar sus propias restricciones. Ocurre por ejemplo en O Morrazo, donde solo se permite el acceso en algunos casos a los vecinos de ese concello. Otra cosa es el tiempo, ya que aunque en la primera mitad de la Semana Santa Galicia gozará de temperaturas estivales y sol, a partir del miércoles llegan lluvia y frío.

12. ¿Puedo visitar a gente en hospitales y residencias?

Sí, se permite una visita por paciente en las Uci y la presencia de un acompañante por usuario en centros sanitarios en el caso de que el paciente sea menor de edad, dependiente y embarazadas. También siguen abiertas las visitas a residencias y centros de día.

RESTRICCIONES

NIVEL MÁXIMO

→ Concellos con una incidencia acumulada a catorce días superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes

→ Hasta el lunes: Beade y Maside. Desde el lunes: Beade

→ Movilidad reducida al término municipal, con entradas y salidas restringidas a motivos justificados

→ Prohibición de las reuniones entre no convivientes en cualquier ámbito

→ La hostelería solo podrá servir a domicilio o para recoger



NIVEL ALTO

→ Concellos con una incidencia acumulada a catorce días de entre 250 y 500 casos por cada 100.000 habitantes

→ Hasta el lunes: Vilardevós, Ortigueira, Abegondo, Neda, O Saviñao, Sanxenxo y Baiona Desde el lunes: Maside, Vilardevós, Cortegada, Abegondo, Ortigueira, O Saviñao, Baiona, Sanxenxo, Pazos de Borbén e Padrenda

→ La hostelería solo podrá servir en terrazas, que tendrán su aforo reducido al 50%, hasta las 21.00 horas



NIVEL MEDIO

→ Concellos con una incidencia acumulada a catorce días de entre 150 y 250 casos por cada 100.000 habitantes

→ Hasta el lunes: O Carballiño, Coles, Ribadavia, Xinzo de Limia, Boimorto, Bergondo, Culleredo, Ponteceso, Arteixo, A Coruña, A Laracha, Betanzos, Camariñas, Laxe, Valdoviño, Soutomaior, Cangas, Sober y Pantón Desde el lunes: Arteixo, Bergondo, Betanzos, Boimorto, Camariñas Cangas, O Carballiño, Carral, Celanova, A Coruña, Culleredo, A Laracha, Laxe, Neda, Ribadavia, Sober, Pantón e Xinzo de Limia

→ El aforo de los establecimientos de hostelería está restringido al 30% en el interior y al 50% en las terrazas, hasta las 21.00 horas



NIVEL MEDIO-BAJO

→ Concellos con una incidencia acumulada a catorce días inferior a 150 casos por cada 100.000 habitantes

→ El aforo de los establecimientos de hostelería está restringido al 50% en el interior y al 75% en las terrazas, hasta las 21.00 horas



CONDICIONES GENERALES

→ La comunidad está cerrada perimetralmente a las llegadas y las salidas

→ Está permitido desplazarse a cualquier otro concello gallego a excepción de los que estén en nivel máximo

→ El toque de queda permanece vigente entre las 22.00 y las 06.00 horas

→ Las reuniones entre no convivientes serán de un máximo de seis personas en espacios exteriores y de cuatro en interiores

→ Prohibidas las reuniones en domicilios entre no convivientes