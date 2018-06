Seijas: "Las rebajas tienen que ser buenas porque no se vendió nada en temporada"

El presidente de la Federación de Comercio de Lugo, y también del organismo a nivel galleg, José María Seijas, opina que las rebajas de verano "tienen que ser buenas" en cuanto a la facturación, dado que "no se vendió nada" en temporada a causa del mal tiempo, aunque también lamenta que la liberalización del sector haya desvirtuado por completo el período de descuentos.

"Las rebajas empiezan el día 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Cuando no es un por un motivo es por otro, estamos siempre con descuentos. Al consumidor lo acostumbramos nosotros, los comerciantes, a comprar siempre con descuentos y ahora estamos pagando las consecuencias", dijo Seijas.

En ese sentido, recordó que a través de la Confederación Española de Comercio, el sector está "haciendo todo lo posible para que las rebajas se vuelvan a regular" por parte del Gobierno de España, porque "ya no es solo que lo solicite el comercio tradicional, porque todos los canales de distribución coincidimos en eso".

Seijas: Las rebajas empiezan el día 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Cuando no es un por un motivo es por otro

A su juicio, es "conveniente, incluso para el consumidor, que sabe cuándo puede comprar a mejor precio".

Según el presidente de los comerciantes gallegos, en las campañas de "invierno y de verano vino todo al revés", porque el tiempo no coincidió con la oferta comercial; las mercancías están en los almacenes y, lógicamente, "hay que sacarlas para fuera", porque "hay que buscar soluciones".

En todo caso, esta situación va a llevar a los comerciantes "a unos momentos difíciles", porque "se está vendiendo sin ningún tipo de margen" y "los gastos están ahí y hay que hacerles frente".

De hecho, opina que ya no es un "problema de los comercios de proximidad" sino también "de las cadenas de distribución".

Aun así, Seijas piensa que las rebajas "tienen que ser buenas" en cuanto a facturación, porque "no se vendió nada, lógicamente", dado que "la gente no compró las prendas de verano porque no hubo verano, salvo dos días".

Creo que se va a sacar para adelante esa mercancía. Porque la gente necesita comprar. La gente necesita bañadores, pareos, lo típico del verano

"Creo que se va a sacar para adelante esa mercancía. Porque la gente necesita comprar. La gente necesita bañadores, pareos, lo típico del verano", insistió.

Además, recordó, hay "otro factor, la venta on line, que también está pegando muy fuerte" y el comerciante que quiere subsistir "tiene que apuntarse a esta nueva costumbre del consumidor".

En cuanto a la venta por internet, subrayó que "uno de los problemas es que los grandes monstruos de este sector son extranjeros", de modo que "nuestras divisas se están marchando a través de Amazon o Alibaba".

"Por eso también hemos solicitado que haya una regulación de todas estas ventas", zanjó.

Un convenio entre comerciantes de Lugo e Iberdrola permitirá ahorrar el equivalente a un mes al año en la factura de luz



Los comerciantes de Lugo, a través de José María Seijas, han suscrito un convenio con Iberdrola que les permitirá ahorrar el equivalente a un mes al año en la factura de la luz.



A este acuerdo se podrán adherir los cerca de 5.000 negocios de la provincia de Lugo, a los que se facilitará el "optimizar" el suministro eléctrico a través de este operador.



Según ha explicado José María Seijas, la intención es comprobar los resultados de esta actuación en Lugo para valorar la posibilidad de extender el acuerdo al conjunto de Galicia.



El gestor del Canal Presencial en Galicia de Iberdrola, Jorge Castro, ha precisado que se busca que los potenciales clientes ajusten "sus tarifas y su potencia a sus hábitos de consumo". "Lo que buscamos es preocuparnos por el cliente, sobre cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles sus necesidades y en función de eso vamos a dar la oferta que mejor se adapte a las necesidades con planes a medida", ha explicado Castro.



En base a ello, los comerciantes lucenses ahorrarán "el equivalente" a una factura al año. "Si tienes un consumo de cincuenta o sesenta euros al mes, lo que perseguimos es que se ahorre una factura al año", ha destacado.