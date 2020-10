El seguro pagó en Lugo 15 millones en un año por percances en casas

Las compañías aseguradoras desembolsaron el año pasado en Lugo algo más de 15 millones de euros (15.720.574) por diferentes percances registrados en domicilios particulares. Según sus cuentas, la provincia lucense registró un incidente de este tipo cada 13 minutos y 35 segundos, lo que suma un total de 38.713 partes al año.

La unión de aseguradoras Unespa explica que los daños por agua encabezan la lista de contratiempos. La gotera es la reina de los percances en casa y solo el año pasado se contabilizaron en Lugo 11.667 casos —uno cada 45 minutos— con un coste para las aseguradoras de 4,5 millones de euros. Se trata de un percance tan habitual en los hogares que a nivel nacional se tramitaron en 2019 más de 2,5 millones de partes por goteras, uno cada 13 segundos, que le costaron a las compañías más de 850 millones de euros. Y es que los daños por agua, además de ser los más frecuentes, son también los que más dinero demandan.

Los datos de Unespa revelan que las goteras no son un problema exclusivo de los climas lluviosos. "Se aprecia la destrucción de un mito, ya que la gotera se suele ligar intuitivamente al clima y se relacionan con una excesiva pluviosidad o con los daños que le causa a las cañerías el frío extremo, pero los datos no avalan esa idea. Los diferenciales de probabilidad", explican, "son especialmente altos en un territorio muy poblado como Madrid, y además tienden a ser más elevados en el sur, con mejor clima que en el norte".

El segundo puesto de la lista de percances lo ocupa la rotura de cristales, seguido de los servicios de asistencia, los daños eléctricos, los fenómenos atmosféricos, el robo —o los daños por robo— y la defensa jurídica. Sumando todas estas causas, las compañías asumieron el pasado año en todo el país alrededor de 7,4 millones de percances.

Por territorios, se registran lógicamente más incidentes en los más poblados, empezando por Madrid, Barcelona Valencia, Alicante y Sevilla. A la cola se encuentran Ceuta, Melilla, Soria y Teruel. La provincia lucense, por su parte, ocupa el puesto número 41 de la lista. Aun así, las aseguradoras desembolsaron el año pasado en Lugo una media de 43.427 euros diarios por percances en el hogar, lo que se traduce en una media de 406 euros por cada uno.

FRECUENCIA. Las estadísticas que maneja el sector ponen de manifiesto que una vivienda asegurada tiene, de media, un percance cada dos años y siete meses. El año pasado, alrededor del 75% de los hogares asegurados no tuvieron ningún contratiempo en todo el ejercicio, y de los 25% restantes, el 17% solo tramitó un parte, un 6% tuvo dos incidentes, el 2% comunicó tres, y el 1,7% restante registró cuatro o más percances.

La gran mayoría de los incidentes se registran en residencias habituales, ya que son las que más seguros contratan. De hecho, en todo el territorio nacional hay aseguradas más de 19,5 millones de casas, de las que más de 15 millones son primeras residencias y casi cuatro millones son viviendas secundarias. En cuanto al capital asegurado medio, sin embargo, no hay grandes diferencias entre unas y otras, ya que se sitúa en 132.000 euros en las principales y en 121.000 en las segundas residencias.

Las compañías reconocen que los seguros patrimoniales están "ampliamente extendidos" en España, sobre todo desde que se ha generalizado el seguro multirriesgo, es decir, que un solo contrato y un solo recio cubre una multiplicidad de percances. Aún así, el porcentaje de viviendas aseguradas varía de forma considerable de un territorio a otro y es más alto en la mitad norte del país, "probablemente por la mayor densidad de segundas residencias que hay en la mitad sur y por la existencia ahí de un clima más benigno", apuntan desde Unespa.

En Lugo, el porcentaje de viviendas aseguradas es de 66,15%. La provincia que encabeza la lista es Madrid, con el 97%, y la cierra Cuenca, con el 50,72% de las casas con seguro.