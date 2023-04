Nuria Rodríguez: "A seguridade no monte é a nosa primeira esixencia"

Van facer o venres a xornada do Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo baixo o lema A pé de monte con seguridade. De que falarán?

Falaremos da responsabilidade penal nos accidentes laborais das empresas forestais e tamén da xestión preventiva nas empresas. A seguridade no monte é a nosa primeira esixencia. Contaremos con máis de 50 asistentes á xornada.

Que poñentes virán?

Para falar da responsabilidade penal, estarán Cristina Sánchez, xuíza do Penal número 1 de Lugo, e Antonio Piña, presidente da Audiencia Provincial de Ourense. Para o debate de prevención, teremos a Gemma Bertoa, técnica do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, Issga; Roberto Manteiga, xerente de Seguridade de Ence, e Carlos Iglesias, do departamento Forestal de Finsa. Clausurarán esta xornada Elena Mancha, directora xeral de Relacións Laborais, e Adela Quinza, xerente do Issga.

Onde será?

No hotel Mercure. Empezará ás 9.15 horas, cunha intervención do presidente de Lugomadera, Daniel Díaz, e do director da Axencia da Industria Forestal de Galicia, Jacobo Aboal.