La Seguridad Social iniciará un proceso para recuperar dinero de las pensiones pagadas indebidamente a un lucense que mató a su mujer en 1990. No obstante, por ley solo se podrán reclamar ya las cantidades abonadas los cuatro últimos años.

El director provincial de la Seguridad Social, Juan Rodríguez Gude, se mostró dispuesto a actuar inmediatamente, una vez que la hija de la mujer asesinada descubrió la situación, que salió a la luz al morir el hombre.

Aunque solo se puedan reclamar ya los pagos de los últimos cuatro años, la Seguridad Social tiene medios para actuar y puede reclamar contra los bienes que tuviera a su nombre el asesino o contra los de sus herederos.

Gude, que este viernes ya contactó con Isabel Vázquez del Río, la hija de la mujer asesinada, apuntó que los pagos se han podido producir porque no se notificó a la Seguridad Social el caso.

En el caso de haber tenido conocimiento, los pagos de la pensión habrían cesado en 2004, que fue cuando entró en vigor la actual ley de protección integral a la mujer, recordó Gude.

Explicó que, de hecho, en este momento se anula cualquier pago de viudedad en cuanto hay una sentencia, porque en este momento la Justicia sí comunica ya de forma muy ágil las sentencias contra los maltratadores que acaban con la vida de sus parejas. La suspensión se realiza incluso cautelarmente antes de que haya sentencia en cuanto se tiene conocimiento de un caso, detalló.

Gude señaló que en estos momentos se suspenden los pagos de pensiones ante cualquier homicidio doloso, aunque no se trate de violencia de género, precisamente para impedir que quien mata a un persona pueda lucrarse de ese asesinato.

Defendió que se actúa también para proteger a los hijos y siempre se trata de localizarlos para informarles de las ayudas a las que pueden tener derecho.

Un secreto que desveló la muerte

Isabel Vázquez del Río descubrió tras morir su padre, José Manuel Vázquez Silva, que este se había lucrado durante tres décadas del asesinato de su madre. Fue la muerte del asesino la que la obligó a enfrentarse a papeleos tras los que se ocultaban los pagos.



Alejamiento

Desde el asesinato de su madre, cuando ella tenía 12 años, había roto todo contacto con su padre, del que no quería saber nada. Desde niña salió adelante sola. "A Dios gracias, siempre tuve trabajo y todo lo que tengo me lo he ganado yo. Y de él no quiero nada, pero tampoco soporto que se lucrara de matar a mi madre, dice la hija".