"La Seguridad Social pagó a mi padre por matar a mi madre. Debe exigir el dinero"

"Mi padre mató a mi madre y se ha beneficiado económicamente del asesinato". A Isabel Vázquez del Río la vida la golpeó muy duramente en la infancia: cuando tenía doce años, su padre asesinó a su madre. Ahora, horrorizada, acaba de descubrir que el asesino ha cobrado durante más de treinta años una pensión de viudedad.

Conocer esos pagos la ha destrozado y está dispuesta a remover Roma con Santiago para que el Estado recupere el dinero. Siente que, encima de matarla, su padre se ha estado "riendo" y "aprovechando" de su madre.

A Isabel la ha vuelto a alcanzar el pasado porque su padre murió recientemente. Ella, "por supuesto", no tenía ninguna relación con él, pero el fallecimiento la obligó a enfrentarse a papeleos y así descubrió los pagos de la Seguridad Social, que abonaba al mes 533,19 euros al asesino. "Esto es horrible. Incluso después de muerto sigue haciendo daño", apunta.

Ella acudió a la Seguridad Social a pedir explicaciones, porque le consta que la ley impide esos pagos desde 2007. Sin embargo, allí le dijeron, asegura, que una vez muerto poco se podía hacer.

A ella ese conformismo no le vale. Quiere que el dinero vuelva al Estado y que, de paso, su caso sirva para indagar si hay otros asesinos que se lucran de haber matado a sus mujeres.

Cree que el Estado podría recurrir a los bienes de su padre para hacer justicia a su madre tras el pago de una pensión que ella considera una ignominia.

Le consta que su padre tenía algún patrimonio, incluida la casa donde mató a su madre y a la que volvió a vivir al salir de la cárcel y en la que formó otra familia.

Ella tiene claro que de él no quiere nada. Tampoco lo tendría porque, seis meses antes de morir, el padre hizo un testamento desheredándola ella y a su hermana con el argumento de que nunca se habían preocupado por él. A ella le parece que esa decisión de apartarse de él caía de cajón. "Que yo no mirara por él es lo más normal", dice. Cuenta que no solo acabó matando a su madre, sino que a ella también la maltrataba. "Yo he ido por la calle con las marcas de sus golpes", relata.

Pero es más, aunque no la hubiera desheredado, ella tiene claro que no querría su dinero manchado de sangre. Pero tampoco puede tolerar la idea de que la Seguridad Social haya estado financiando a quien la dejó sin madre.

Se ha puesto ya manos a la obra para intentar que la Administración corrija el despropósito y como primer paso ha pedido cita en la Casa da Muller para ver qué puede hacer legalmente. Cree que es un desagravio que el Estado le debe a su madre.

Asesinato en San Cibrao en 1990

José Manuel Vázquez Silva asesinó a su mujer en San Cibrao en 1990. La estranguló hasta acabar con su vida. Edelmira del Río tenía 33 años.



La hija dice que siempre la ha acompañado el sufrimiento, "porque me quitaron lo que más quería". "Siempre lo he tenido muy callado, porque no quería dar pena", reconoce, pero asegura que ahora siente que debe un desagravio a su madre.



Sentencia

El padre fue condenado a 13 años por el crimen, pero Isabel cuenta que salió a los cuatro años y nunca pidió siquiera perdón a sus hijas.



La sentencia relata el crimen con términos que hacen recordar tiempos de escasa conciencia sobre la violencia machista.