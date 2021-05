"La seguridad alimentaria es buena, pero el riesgo cero no existe ni ha existido nunca"

El comité en el que trabajará Carlos Franco por otro bienio está integrado, fundamentalmente, por farmacéuticos, tecnólogos de los alimentos y veterinarios como él. En esta entrevista repasa algunas de sus actividades.

Renueva en el comité científico de la Aesan, ¿en qué ha trabajado en los dos años que lleva?

Acabé hace poco unos trabajos conducentes a una futura publicación de normativas dentro del control de carnes. La normativa comunitaria que salió entre 2017 y 2019 permite cierta flexibilidad para los estados miembros. Por ejemplo, para atender alimentos étnicos, típicos, casos particulares... Te dice que se puede hacer la inspección de las aves de abasto con criterios de muestreo. Yo coordiné un informe sobre cómo tiene que ser ese muestreo, hicimos un software y estuvimos haciendo una serie de estudios y eso da lugar a una normativa que se publicará en el futuro. También hicimos otro sobre animales de abasto y uno sobre los criterios a aplicar sobre la venta de leche cruda por parte de las granjas. La normativa permite venta directa, pero muchos países han decidido establecer unos requisitos.

El comité se centra en la prevención de riesgo, sin fijar la manera de evitarlos.

El comité científico hace los análisis de riesgo y los estudios conducentes a la aprobación de normas. Lo que analizas, por ejemplo en ese caso, es qué riesgos hay en la leche cruda, de qué forma minimizarlos... El análisis del riesgo es un proceso que lleva consigo la gestión del riesgo, la determinación del riesgo y comunicación. La determinación del riesgo es los aspectos científicos que se pueden saber. Eso es lo que hacemos nosotros y hay que separarlo de la gestión del riesgo, eso es lo que hacen los políticos. Por ejemplo, y esto se lo cuento siempre a los alumnos en clase, cuando ocurrió lo de la melamina [contaminación de leche infantil en polvo con melamina importada de China] la conclusión a la que se llegó es que en el peor de los casos era imposible que causara problema alguno a las personas porque no había suficiente cantidad. Pero a la opinión pública le parece una práctica deleznable que hayan echado ese tipo de sustancia y entonces los políticos dijeron que se prohibía la importación de China. Es algo distinto. La determinación del riesgo es científica y la gestión del riesgo es la decisión que se toma en base a una apreciación política de la situación.

¿En qué trabaja ahora el comité científico?

Muchísimas cosas nuevas. Por ejemplo, en un informe sobre tuberculosis en leche de cabra alimentos desecados, covid en alimentos...

Ese estudio del riesgo de transmisión de covid a través de un alimento, ¿se refiere a alimentos congelados?

Eso es de lo que hay más evidencia. Es una cuestión compleja. Tú tienes covid, te cubres la boca al estornudar, coges un alimento acto seguido, lo metes en el congelador y eso probablemente sea transmisible, pero atribuir esa causalidad a un alimento concreto es complicado. En la ciencia de los alimentos se entiende que el alimento tiene que jugar un papel activo en esa transmisión. El comité también trabaja en informes de desinfección de mataderos, de métodos de aturdimiento de peces...

¿Es buena la seguridad alimentaria en España?

Sí, sí que lo es. Aunque conviene recordar que el riesgo cero no existe ni ha existido nunca. Hay ahora un brote de listeria en un lote de salmón ahumado, hace poco hubo uno en fuet en Cataluña. Pero es que estas cosas siempre han pasado. Yo cuando sospecho es cuando no pasa nada porque sería un síntoma de que no se está haciendo una correcta vigilancia. De listeria ya ha habido en el pasado brotes muy grandes, previos al de la carne mechada.

¿Hay algo que no coma porque le produzca cierta aprensión?

Si me produce aprensión es por falta de costumbre, pero no porque no me parezca seguro.

¿Desconfía de la seguridad de algún alimento?

No, tengo poca deformación profesional en ese aspecto.

Informaciones como la de la listeria tiene como consecuencia inmediata es que durante un tiempo no se consume el producto en el que lo encuentran.

Claro, pero en realidad, se localiza el brote en concreto y el problema puede estar circunscrito a ese sin que afecte a otros. Es verdad que muchas marcas después cambian de nombre, desaparecen como tal, porque lo tienen complicado para vender. No es un tema que me preocupe a nivel particular. Cuando hice la tesis estuve comiendo quesos de leche cruda, frescos, y sé la incidencia de determinados patógenos y los seguía consumiendo igual.

En la crisis de las vacas locas ¿seguía comiendo carne de ternera igualmente?

Por supuesto. Yo es que hice patria con eso. Salía a cenar y pedía chuleta de ternera y me decían que no quedaba, pedía entrecot y lo mismo. Por cierto, me equivoqué con eso. En entrevistas y ponencias entonces decía que no creía que de ahí a diez años hubiera más de cien casos de BSE en las personas en España. Que yo sepa hubo dos. La crisis costó muchos millones de euros al sector.

"Habrá más riesgos alimentarios porque la población es menos inmunocompetente"

¿Por dónde llegarán los próximos riesgos alimentarios?

Creo que cada vez va a haber más porque la población cada vez se hace menos inmunocompetente. Las poblaciones de riesgo cada vez son mayores porque hay muchos más cuidados médicos. En la época de mis padres morían bebés, ahora apenas ocurre, afortunadamente. Pero la gente es menos inmunocompetente. Lo que estamos viendo es que hay más riesgos parasitarios que antes eran una broma porque la población, en general, era resistente y hoy en día no lo es tanto. Eso da lugar a infecciones. El excesivo uso de antibióticos hace que aumente el número de bacterias resistentes. No se están desarrollando nuevos antibióticos y los que hay crean muchas resistencias.

¿Cree que la población está informada de los riesgos alimentarios?

Creo que los consumidores están muy pendientes de los riesgos, pero a veces las noticias están sesgadas y sobredimensionan las consecuencias reales de una alerta. También ocurre que se puede tener la percepción de que los riesgos no existen, que no pueden existir. Pero han estado presentes siempre, en realidad. Además, en muchos casos, si se dan datos de riesgo no resultan fácilmente comprensibles por parte de la población. Son complejos y pueden resultar confusos.