La radio le gusta porque parece un estetoscopio médico de la actualidad. "Prefiro o directo, contar o que está pasando antes que escribilo". Empezó en Ondas Galicia. En el periodismo de sus inicios trabajaba con un teléfono y con su credibilidad. "Cando facía Costas de Galicia no verán, chamaba a unha gasolineira de Viveiro. Dicíanche: Esta nubrado, pero vai abrir. Tiñas que fiarte, pero non abría. Ao día seguinte dicíanche que ese día abriría...".

Despois viñeron Los 40 Principales, la lista musical de la Ser. "Cheguei ás oito da mañá ao estudo. Estaba todo apagado. Fun buscar a Fidel Fernán. El prendeume a mesa e o micro". Todo fue rodado, menos los títulos de las canciones que presentaba, que se empeñaban en estar en inglés.

Después aprobaría las oposiciones a RNE. Usaba idiomas en los que se sentía más cómodo. Antes, con 18 años, había tenido un año incierto, sin nada concreto que hacer. Vendía enciclopedias. Las puertas eran demasiado frías. "Non vendín ningunha".

Jugaba al fútbol. "Estaba en el Lugo Atlético, filial do Lugo. Subíanme ao primeiro equipo ao final de temporada, pero elexín ser periodista. Seguín no fútbol cando fun estudar a Madrid. Estiven a proba polo Getafe tres meses. Tardaba unha hora en ir e outra en volver, botaba toda a tarde".

Siguió estudiando la carrera de Periodismo. En el último año montó un pub en Lugo, Chicles, con un amigo. Lo sitúa en una casa de aire antiguo en la calle Cidade de Vigo. "Era unha minidiscoteca, onde a xente bailaba". El deporte continuaba patente en su vida cuando regreso a Lugo. "Xoguei catro anos no Riotorto".

Fue responsable de los informativos de Radio Nacional en Lugo hasta que le propusieron dirigir Deportes para Radio Nacional en toda Galicia. "Aceptei porque me gusta o deporte. O problema era traballar a fin de semana: Celta, Deportivo, Obradoiro, Breogán, tres equipos de fútbol sala... Facía as primeiras divisións en diferentes deportes para Tablero Deportivo".

Los periodistas de radio tienen miedo al silencio. Los usan como palabras que no suenan para remarcar una idea que acaban de expresar. Pepe habla mucho, pero poco sobre sí mismo. Recuerda anécdotas en caudal incesante.

Como periodista intentei ser discreto porque eu non era o protagonista, os protagonistas eran os feitos e os personaxes"

Sé que tengo que preguntarle por su padre, Pepe Garalva, el publicista y organizador de concursos de misses. Él parece sospecharlo. Me avisa: "Como periodista intentei ser discreto porque eu non era o protagonista, os protagonistas eran os feitos e os personaxes".

Su padre era una moneda que caía siempre de cara. Su hijo prefirió ser una voz. "Fun Pepe García ou Jose García, nunca Pepe Garalva. El vivía da popularidade, eu era periodista". En ese momento de la conversación pone en la mesa su carta de orgullo: "Como periodista conseguín o que non conseguín como futbolista: estar con xogadores e adestradores de Primeira División".

El recuerdo de Pepe Garalva mana una y otra vez. Lo define como tenaz "e serio no traballo". Al final, accede a hablar sobre la vida compartida. "Fíxenlle de chófer, de axudante, de controlador de entradas... Houbo unha noite de verán na que conducín de Ribadeo a Viveiro pegando carteis".

Admira la valentía de su padre. Hay aspectos en los que eran distintos. Nos quedamos en la superficie. "Non me gustaba a súa barba. El dicía que era a súa imaxe, que se a quitaba non sería Garalva".