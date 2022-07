Una segunda vida para la ropa

EN MUCHOS CASOS no sabemos qué hacer con la ropa que ya no nos sirve y decidimos que la mejor opción es donarla, no solo porque contribuye al reciclaje, sino también porque puede ayudar a otras personas que lo necesiten. En Lugo, cada vez se suman más puntos de recogida distribuidos por toda la ciudad, una iniciativa que también apoya la Línea Verde del Concello. Todos ellos cada vez hacen más promoción entre los ciudadanos sobre los beneficios del reciclaje.

La organización Cáritas Diocesana, vinculada a la iglesia católica, cuenta con un ropero y varios puntos de recogida distribuidos por toda la provincia. Cáritas se define como un servicio transversal, al que acuden personas derivadas por los diferentes programas de la organización, de las distintas parroquias de la diócesis, de los servicios sociales del Ayuntamiento de Lugo, del programa Sin Techo de Cruz Roja, de los centros penitenciarios de Bonxe y Monterroso, del Comité Antisida y de la fundación Meniños. El ropero se encuentra en la Avenida das Américas en Lugo y cuenta con otros dos centros en Sarria y Monforte, además de los diferentes puntos repartidos en otras zonas de la provincia, con un total de 27 contenedores distribuidos por localidades como Triacastela, Baralla o Becerreá.

Este proyecto lleva más de 50 años funcionando y, actualmente cuenta con la colaboración de Insertega, la primera empresa gallega dedicada a la gestión del residuo textil, cuya iniciativa social se basa en la inclusión de personas con discapacidad como trabajadores de sus locales.

En la misma línea que el ropero de Cáritas, se encuentra la tienda Rescate, perteneciente a la Asociación á Vida de la iglesia evangélica y que se localiza en la Rúa San Roque. En este punto se pueden hacer donaciones de ropa y los voluntarios se encargan de seleccionarla y exponerlas en tienda.

María Jose Mourelos, encargada de Rescate, explica que también venden prendas a un precio significativo de unos "2 o 4 euros", o incluso la regalan a la gente de menos recursos. Por otro lado, también recogen accesorios como mantas en los meses de invierno. "La iniciativa surgió hace unos nueve años, con la primera tienda que se abrió en Camiño Real, luego cerramos esa y nos trasladamos a San Roque", explica María José. Asimismo, los trabajadores que se encuentran en la tienda son voluntarios unidos por la iglesia evangélica y también participan en otras obras como campañas de recogida de alimentos. "Nosotros no recogemos donaciones monetarias, el local lo pagamos nosotros y somos todos voluntarios", asegura la encargada.

Otra de las cuestiones que surge es si han aumentado las donaciones y la demanda de ropa. "Desde que empezamos hasta ahora sí que han aumentado notoriamente tanto las donaciones como la demanda pero, en cuanto a los últimos meses, no hemos presenciado un cambio muy sustancial, se ha ido manteniendo".

CONTENEDORES DE ROPA. Diferentes organizaciones y empresas nacionales e internacionales han ido proporcionando contenedores de ropa para reciclar tanto en sus tiendas físicas como en diferentes puntos de la ciudad.

Los últimos en instalarse en Lugo fueron los contenedores de Humana. Mediante su campaña Humaniza tu ropa, la entidad pionera en recogida de textiles en España busca el máximo aprovechamiento de las prendas utilizadas para convertirlas en un recurso. Humana destina un 41,4% de las prendas de estos contenedores para ser vendidas a precios bajos a comerciantes locales; otro 32% se encuentra en un estado en el que no se permite su reutilización, por lo que se vende a empresas de reciclado textil; un 17% se destina a tiendas de segunda mano Humana para su comercialización en las diferentes tiendas del país, y casi un 2% va destinada a valorización energética. Algunos de los contenedores se pueden encontrar en ubicaciones como el centro comercial As Termas o en de Carrefour en As Saamasas.

Asimismo, empresas como HM e Inditex también proporcionan contenedores de ropa en sus tiendas en Lugo, que posteriormente se utilizarán también para el reciclaje de materiales.