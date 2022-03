El paro del transporte vive su segunda jornada con nuevos piquetes en Lugo

El segundo día del paro en el sector del transporte ha arracancado en la provincia de Lugo como el primero, con algunos piquetes informativos. Se situaron, por ejemplo, en varios puntos del polígono industrial de O Ceao, donde este lunes cortaron la entrada al parque empresarial y el acceso a la A-6.

Según la información facilitada por conductores que pasaron a primera hora de la mañana por el polígono, los piquetes volvieron a concentrarse en el acceso principal al parque empresarial desde la carretera Nacional VI, en la Rúa Benigno Rivera. Otro grupo se concentró en la última rotonda antes del acceso desde el parque empresarial a la A-6, más o menos a la altura del kilómetro 500, a su paso por la ciudad de Lugo.

Fuentes de la Terminal de Mercancías de Lugo informaron a Efe de que "está todo parado" en el polígono en lo que se refiere al sector del transporte y "no se ve ni un camión, ni grande ni pequeño" por las calles del parque empresarial.

Otras fuentes situaron también a los piquetes en las inmediaciones de una de las rotondas de acceso a la A-6 desde la Campiña y en el parque empresarial de As Gándaras.

Continúan así las protestas tras un primer día de paro —convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional— que se saldó con una incidencia en la provincia de entre el 40 y el 70 por ciento, según constataron los profesionales y las empresas, que se vieron en algunos casos bastante afectadas económicamente por el cese de actividad de los camioneros y, en general, todo el transporte de mercancías por carretera.

La jornada se saldó sin incidencias aunque hubo cortes de tráfico de piquetes por la mañana en O Ceao, en las inmediaciones de Seur. También hubo cortes en un carril de la A-6 y en la rotonda de salida hacia Ribadeo. Por la tarde, se produjeron cortes y retenciones de tráfico en O Ceao, a la altura de Arenal, y en la N-6, junto a Lámparas Miño. La Guardia Civil y la Policía Nacional desplegaron efectivos para evitar incidentes.

DIFERENCIAS. El paro del transporte fue convocado por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por Carreteras Nacionales e Internacionales, que varios sindicatos de transportistas consideran "minoritaria". Aun así, el portavoz de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, Manuel Hernández, aseguró que el seguimiento de la huelga por parte de los transportistas de Lugo fue "muy bueno".

Tradime se desmarca de la huelga, convocada por la plataforma del transporte, y solo hará paros por la subida del gasoil

Sin embargo, no todos los camioneros parados se sumaron a esta convocatoria de la plataforma. En Lugo, la asociación Tradime insiste en que ellos no apoyan el paro sino que solo hacen "un cese de actividad voluntario" porque les resulta "inasumible" actualmente el precio del combustible.

"La mayoría de las empresas del transporte están paradas este lunes dado que es totalmente inasumible el precio al que está ahora el combustible. Por eso, decidimos hacer un cese de actividad, que es voluntario y que mantendremos mientras no se arregle esto. Nosotros lo que queremos solo es que, por un lado, el Gobierno tome medidas para paliar la subida del precio del combustible como sucedió en Francia y en Portugal y, por otro, que nuestros cargadores asuman el coste del gasoil", explica José Fernández, vicepresidente de Tradime.

Los 250 asociados a Tradime fueron convocados el pasado sábado a una junta extraordinaria en la que se acordó hacer solo el cese de actividad por la subida del combustible sin sumarse a la convocatoria de paro que incluye otras reivindicaciones, aparte de la bajada del precio del combustible, como la jubilación anticipada a los 60 años. "En los últimos quince días, el precio del gasoil subió 60 céntimos por litro. Si antes, los costes de combustible para un camionero suponían el 30 por ciento, ahora son un 50 por ciento", afirma José Fernández.

Apetamcor, con 200 socios en Lugo, pide un plazo de pago máximo de 30 días y un precio mínimo de contratación

Desde Tradime, se hablaba este lunes de una incidencia del paro de un 70 por ciento en Lugo, donde hay en torno a 3.000 camiones en circulación. En cambio, una de las empresas más fuertes del sector bajaba la participación entre el 40 y el 50 por ciento. "Varios de nuestros camiones iban a salir y fueron parados por los piquetes en la carretera", manifestaban desde esta firma, que prefirió no hacer público su nombre por miedo a posibles represalias.

El pasado mes de diciembre salió un Real Decreto que prohíbe la carga y descarga por parte del conductor del camión y que también crea una herramienta para repercutir el precio del combustible en los cargadores. Pero esto último no se está cumpliendo por parte de algunas empresas, según denuncia Tradime. "El Real Decreto dice que si hay una variación del precio del gasoil superior al 5 por ciento, los cargadores deben asumir este incremento. El problema es que muchos de ellos no lo aceptan y, por eso, decidimos parar, porque no podemos asumir los costes", indica José Fernández.

Otra asociación de transportistas, Apetamcor, con 200 asociados en Lugo, se sumó a la convocatoria de paro de la plataforma al encontrarse el sector en una situación "muy al límite", dice.

Este colectivo pide también que el Gobierno intervenga los precios del combustible pero, además, se suma a otras reivindicaciones como, por ejemplo, la prohibición de la contratación del transporte por debajo de unos precios estipulados y un plazo de pago máximo de 30 días y no de 60 como ocurre en la actualidad.