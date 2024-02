Lugo desfruta o Martes de Entroido arredor do produto estrela: a filloa

A contorna da Praza de Abastos acolle este martes a segunda edición da Festa da Filloa de Lugo, cita coa que se deu continuación ás actividades do Entroido 2024. O tenente de alcaldesa, Rubén Arroxo, destacou “a boa acollida” que tivo esta iniciativa por parte da veciñanza e destacou que a festiviadade deste ano “conta cunha gran selección de case 20 actividades para toda a veciñanza”.

Deste xeito, instalouse na Praza de Santo Domingo unha máquina capaz de elaborar entre 900 e 1.100 filloas por hora, para entregar filloas de xeito gratuíto a toda a veciñanza que se achegue ao evento. Entre as 11:00 e as 14:00, e á tarde, entre as 16:00 e as 19:00 horas, "os e as lucenses poderán desfrutar deste produto típico da cultura galega e, sobre todo, dos días de Entroido", explicou Arroxo.

#EnVídeo 📹 Preparativos para la Festa da Filloa, que se celebra este martes en Lugo pic.twitter.com/TXMeSANGbJ February 13, 2024

"Queremos poñer en valor a rúa Quiroga Ballesteros e os dous edificios municipais que alí se atopan, o Mercado Municipal e a praza de Abastos", sinalou.

A Festa da Filloa en Lugo. SEBAS SENANDE

A animación continuará esta tarde polas rúas da cidade co espectáculo Rogelio, un paiaso en recuperación na praza Maior. Na xornada de tarde, terá lugar o concurso de disfraces na categoría de adultos. Durante a deliberación do xurado o público contará coa animación de Tambukda.

As actividades rematarán o mércores 14 a partir das 20 horas co Enterro da Sardiña, organizado pola asociación Pepe Barreiro, e o 19º Concurso de Ferretes.