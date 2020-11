"Seguirán circulando varias cepas si no se hace una cuarentena larga"

Estos docentes repasan el comportamiento del SARS-CoV2 en esta entrevista.

¿Es ahora el SARS-CoV2 más contagioso que en la primera ola?

No creemos que el virus sea más contagioso en esta segunda oleada.

¿Por qué detectamos más portadores ahora?

Seguramente porque se están haciendo muchos mas controles por PCR que en la primera. Si embargo, la tasa reproductiva está aún por debajo de las medias alcanzadas entonces.

Capacidad infectiva

¿Ha mutado el virus y qué implican esas mutaciones?

El virus muta continuamente. No obstante, entendiendo la pregunta, lo que interesa es saber si el virus se ha adaptado a la población; o si, por lo contrario, se ha creado una variante más peligrosa. Por ahora no parece que haya mucha diferencia respecto a la primera oleada; es decir, sigue circulando una diversidad de variantes. Se debe a que no hemos permitido al virus adaptarse a nosotros: las aglomeraciones provocan, primero, una mayor diversidad y, segundo, la circulación de las variantes más virulentas. ¿Qué implica esto? Que mientras no hagamos una cuarentena de verdad, como la de la primera oleada, pero más larga, seguirá circulando una variedad de cepas del virus y, entre ellas, las más virulentas, por lo que el problema se prolongará en el tiempo.

¿Por qué se impone una mutación sobre otra?

La selección de variantes dentro de las que circulan en una población depende del tipo de hospedador y del entorno. Con tipo de hospedador, queremos decir que, allí donde haya un mayor porcentaje de población con mayor susceptibilidad, como la edad, afecciones previas, defensas inmunitarias reducidas…, se produce una mayor presión de selección hacia las variantes más virulentas. Sin embargo, que esto ocurra también depende del entorno, y esto depende, principalmente, del comportamiento de la sociedad. Las aglomeraciones facilitan la selección y circulación de las variantes más virulentas. Es muy fácil de explicar. Las variantes más virulentas son las que tienen más probabilidad de provocar un efecto más drástico sobre el paciente. En una población dispersa, la probabilidad de detectar a estos pacientes antes de que dispersen el virus a personas sanas es más alta que en una población densa; en una población en la que se mantienen aglomeraciones, por ello, es fácil que la variante más virulenta se disperse desde un portador antes de que se detecte el portador por la manifestación de los síntomas.

Mutaciones

El hecho de que la mutación que se encuentra con mayor frecuencia sea la más infectiva, ¿implica que los pacientes tengan formas más graves de la enfermedad?

Más infectivo y más virulento son cosas distintas, aunque es cierto que están generalmente asociadas. El virus más infectivo tiene una mayor capacidad de dispersión y mayor facilidad de entrar en el hospedador y replicar en él. En ese momento, empieza una lucha entre el virus y las defensas del hospedador; Quién gane esa batalla, y el nivel de gravedad de la enfermedad, dependerá del estado del sistema inmunitario de la persona y del nivel de virulencia de la variante del virus que le ha infectado.

¿Si se trabaja en una vacuna para un virus y se impone como más prevalente una de sus mutaciones sigue siendo igual de eficaz?

Las mutaciones que afectan a las proteínas externas, las espículas, son las que preocupan a los científicos porque efectivamente, si la vacuna está dirigida hacia las espículas de una variante determinada, mutaciones en esas proteínas pueden implicar una disminución, en mayor o menor grado, de la eficacia de la vacuna.

"Si el salto de especie es tan sencillo tendremos que tener una vigilancia permanente"

¿Precisará este virus de una vacuna estacional como la de la gripe?

Es muy aventurado adelantar algo. Lo que nos debe preocupar es la duración de la protección de las vacunas que se logren; ya veremos qué ocurre cuando se testen.

¿Qué significa la mutación detectada en visones en Dinamarca?

Es muy pronto para aventurar una opinión no especulativa; pero, si el salto de especie es tan sencillo como sugieren, tendremos que mantener una vigilancia permanente, semejante a la que se realiza con las variantes del virus de la gripe.

¿Hay manera de predecir qué capacidad para seguir mutando tiene un virus?

Hace falta tiempo y esfuerzo científico para poder llegar a tener suficiente conocimiento como el que tenemos con el virus de la gripe para poder predecir qué variante aparecerá mayoritariamente en la siguiente campaña; y aún así hay un alto porcentaje de error. Con este virus vamos a necesitar mucho tiempo y esfuerzo para tener ese nivel de capacidad predictiva.