Unas 800 personas, según los cálculos iniciales de la Plataforma convocante, arrancaron con puntualidad británica, a las once de la mañana, la manifestación del sector del transporte en Lugo.

La marcha a pie discurre desde el parque empresarial de As Gándaras hasta la Subdelegación del Gobierno en Lugo, en el centro de la ciudad.

La movilización, menos ruidosa que la del pasado martes que reunió en Lugo a más de 2.000 vehículos, va encabezada por una pancarta con el lema "Sra. ministra si no hay solución pedimos su dimisión".

La manifestación discurrió por Ronda Norte, Infanta Elena, Miguel de Cervantes, Castelao, Teatro, Santo Domingo, Raíña, Praza Maior, antes de finalizar ante la Subdelegación del Gobierno.

A lo largo del recorrido los manifestantes recibieron el apoyo de conductores que hacen sonar las bocinas de sus vehículos.

Una delegación de los transportistas fue recibida por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, mientras la manifestación estuvo detenida en la Praza Maior. El presidente de Aetram, Diego Arias, afirmó tras la reunión de una hora con la al alcaldesa de Lugo, que calificó como "muy positiva", que esta se comprometió a trasladar sus demandas a Madrid.

Los manifestantes aseguran que van a seguir con el paro mientras que el Gobierno no se siente a negociar con la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte. Aseguran que no se sienten representados por el comité que se reúne este jueves en Madrid con el Ministerio de Transportes.

"Non hai solución. Imos demostrarlle que non somos unha minoría. Volvé a caer no mesmo erro. Esa xente non nos representa", afirmó Diego Arias, que preside la asociación Aetram.

Tras esta manifestación, este jueves a la noche los transportistas lucenses viajarán en bus a Madrid para participar este viernes en una multitudinaria manifestación ante el Ministerio de Transportes.