El sector de la peluquería pasa por una situación límite a causa del confinamiento

Los profesionales de la peluquería y barbería pasan por un instante de impás crítico en la vida a corto plazo de sus negocios. Con la puerta cerrada a cal y canto y la incertidumbre de una vuelta que aún se antoja lejana, muchos de ellos optaron por firmar un expediente de regulación de empleo temporal.

Con el cierre indefinido de todos los salones, la búsqueda de alternativas y nuevas vías para poder sobreponerse a la situación actual es primordial. Los ingresos son inexistentes y los autónomos vacían sus cuentas de ahorro para abonar las nóminas de sus empleados. Afortunadamente, el negocio online sigue en pie y mantiene el suministro tanto a los distribuidores como a los profesionales de la peluquería y la estética que ejercen su labor a domicilio a personas contagiadas con el Covid-19 o dependientes, el único servicio permitido.

El Lugo son legión las pymes de este sector con salones de menos de cincuenta metros cuadrados y dos o tres empleados que avistan cómo se tambalean sus negocios consolidados después de superar años salpicados de trabas y esfuerzos a partes iguales.

Futuro incierto

Ludy Quintás (en la imagen), propietaria de Aluma Peluqueros, piensa estos días entre cuál será la mejor opción para sus 38 empleados repartidos entre sus seis salones domiciliados en Lugo y uno en Sarria. "Lo más importante ahora mismo para mí son mis empleados. No pienso en otra cosa", aclara Quintás.

"Lo primero son las personas que están a mi cargo en las peluquerías. Hablamos todos y decidimos que lo mejor era cerrar el sábado para garantizar la salud de todos, que es lo más importante", manifiesta Ludy Quintás, quien se adelantó dos días a las restricciones de apertura ordenadas por el Ejecutivo central.

Ludy Quintás es la única de su empresa que todavía se mantiene profesionalmente activa, pese al riesgo que entraña la visita a pacientes contagiados. "Decidí mantener el servicio a domicilio aunque sea peligroso y si alguien se contagiase pues que fuese yo, nunca mis empleados", aclara la propietaria de Aluma Peluqueros,

"El Gobierno nos tiene totalmente desatendidos. Vivimos en una incertidumbre constante. Hasta ahora solo tuve que realizar un servicio a domicilio y no tengo ni siquiera un EPI —traje de protección—.Llevo guantes y mascarilla y no tengo ningún contacto con la piel, pero aún así los profesionales que estamos en riesgo deberíamos estar todos protegidos y no es así", asegura Ludy Quintas con la voz entrecortada.

Negocio online

El empresario Eduardo Souto (en la imagen) también tratar de sobreponerse a esta situación de cierre de su negocio de la mejor forma posible. Gracias a la expansión a nivel nacional, mantiene la mitad de su negocio en funcionamiento mediante las ventas de su tienda online.

"Mantengo el 50% de la facturación gracias a la ventas a través de internet. Las ventas se mantienen porque mucha gente ahora tiene que teñirse el pelo en casa y lo hace con nuestros productos", comenta el empresario que se vio en la obligación de firmar un Erte para 12 de sus 18 asalariados.

"Mantengo al programador, al diseñador y a cuatro personas más que se encargan de los pedidos. El resto de mi personal volverá a su trabajo cuando nos lo permitan".

Barbería tradicional

Antonio Fernández (en la imagen) regenta una barbería en San Roque. Es autónomo y como tal la incertidumbre se cruzó en su camino. "El 80 por ciento de los peluqueros y barberos somos autónomos y esta situación nos dejó sin ingresos este mes y posiblemente el que viene", admite Fernández, quien asegura que los grandes salones de peluquería son "los que más van a notar este parón. Necesitan generar ingresos constantemente porque tienen muchos empleados. El mío es un negocio familiar y me afectará, aunque espero que menos".

Su pulso se mantuvo inalterable a la hora de efectuar el único desplazamiento a domicilio que realizó durante los últimos siete días. Corte de pelo y afeitado. "Al ser barbero y tener que afeitar me expongo aún más que otros compañeros, y sin ninguna protección especial. Cuando te llega un servicio de este tipo es lógico que lo cojas con algo de recelo. No es nada fácil para un barbero como yo trabajar en estas condiciones de inseguridad. Es un riesgo constante para todos", se resigna este profesional con dos décadas de experiencia a sus espaldas en su negocio del barrio de San Roque.

Antonio Fernández pide que el Gobierno "nos facilite algún tipo de ayuda o pospongan los pagos y las cotizaciones. Que no nos regalen nada, pero que nos ayuden".

Una mirada más allá

Eduardo Souto fue el último presidente de la Asociación de Empresarios de Peluquería, Estética y Afines de Lugo, un colectivo que actuaba bajo la marca Pelirroja. Este profesional del sector cuenta con una amplia experiencia y miró más allá cuando otros apostaban por modelos de negocio clásicos. Gracias a esta visión emprendedora, su empresa todavía se mantiene a flote.

Depilación láser

Souto amplió su negocio con la creación de cuatro líneas de negocio. "Dentro de la empresa contamos con cuatro departamentos. El primero son nuestros salones propios, luego están los negocios montados por profesionales que se formaron con nosotros, las más de 200 tiendas de depilación láser que llevamos y nuestra tienda online".

Dentro del Hula

Ludy Quintás, propietaria de Aluma Peluqueros, mantiene una sucursal de su firma dentro del Hula, que da servicio tanto a pacientes ingresados como a clientes que se desplazan hasta allí. "Lógicamente, fue el primero que tuvo que cerrar por el riesgo que había"