El sector lácteo alerta de un "cambio de ciclo" en los precios de la leche

Expertos en economía y sector lácteo alertan de un "cambio de ciclo" que se prevé que lleve a la baja los precios de la leche, tal y como se aprecia ya en Europa debido al incremento de la producción y a la caída de productos como mantequillas o leche en polvo. Así se reveló este martes en la jornada técnica de Africor Lugo y Vaca Pinta en la facultad de Veterinaria de Lugo.

Durante la ponencia de Francisco Sineiro y Jorge Santiso, profesores de Economía Aplicada en la USC, se desgranaron los factores que llevaron a que la leche alcanzara su valor máximo en 2022 –las explotaciones gallegas facturaron más de 1.300 millones de euros, un 35,2% más que en 2021–, un periodo "excepcional", calificó Sineiro, cuya curva descendente comienza a manifestarse. "É todo incerto", añadió Santiso, "de momento o prezo europeo segue alto, pero é evidente que hai un cambio de ciclo aínda que non sabemos cal é a súa extensión nin a súa profundidade, ou se vai haber rebote cara arriba". Así, Santiso achacó esa situación de incertidumbre al impacto de la inflación, el conflicto de Ucrania y la evolución del precio de la energía e incluso las consecuencias de las nuevas estrategias anticovid de China.

Santiso también se refirió a la necesaria "estabilización das relacións entre gandeiro e industria" después de que en 2022 "se viran degradadas", llegando a darse contratos "de un ou dous meses ou recollidas de leite sen contrato".

Esta problemática se abordó también en la mesa redonda sobre las demandas de la industria que cerró la jornada, en la que intervinieron Carmen Lence, del grupo Leite Río; Antonio Larrea, de la cooperativa Covap, en Córdoba; Ignacio Quintanilla, de Leche Gaza, de Zamora, y Benigno Pereira, de Queixerías Bama, en Touro.

"No queremos que el precio caiga estrepitosamente para el ganadero, a la industria eso no le compensa, así que vamos a intentar mantenerlo", avanzó Lence, con quien coincidió Pereira: "Non necesitamos un gandeiro barato, senón que ofreza leite en condicións óptimas, que estea contento e con autoestima", dijo, al tiempo que subrayó que el verdadero beneficiado de los altos precios de 2022 "foi a distribución; á industria foille mal e aos gandeiros ben, pero xa se sabe que a alegría na casa do pobre dura pouco vendo como vén o prezo equivalente".

Otros asuntos

La jornada, inaugurada por el director xeral de Gandaría, José Balseiros; el diputado Roberto Fernández Rico, el presidente de Africor, Manuel Sandamil, y la vicedecana de Veterinaria, Maribel Quiroga, también giró alrededor de las novedades de la PAC, que trajo el técnico del Fogga Celso Sevillano; el agroseguro en Galicia, que abordó José Bernardo; o las alternativas para la financiación de circulante, a cargo de Jesús Combarro.

Por su parte, la investigadora Susana Astiz disertó sobre el cuidado de la recría, Guillermo Lorenzo explicó las nuevas tecnologías en monitorización de los animales y Juan Pedro Campillo siguió el hilo del anterior centrándose en el rendimiento productivo y en la calidad de vida de los ganaderos.